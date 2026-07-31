Piotr Sierzputowski dołącza do sztabu rywalki Świątek. Zaskakujące kulisy

Iga Świątek z trudnościami. Zmiana szkoleniowca bez efektu

Obecnie nasza najlepsza tenisistka boryka się z poważnym spadkiem formy. Jej tegoroczne występy nie spełniają oczekiwań kibiców. Co ciekawe, w bieżącym sezonie zanotowała nawet porażkę w starciu z rodaczką, Magdą Linette, choć zdołała jej się zrewanżować na kortach Rolanda Garrosa. Remedium na te problemy miała być roszada w sztabie szkoleniowym, w wyniku której Francisco Roig zastąpił Wima Fissette'a. Niestety, oczekiwany przełom nie nadszedł. Ostatnie dwa turnieje wielkoszlemowe zakończyły się dla Polki dużym rozczarowaniem. Z French Open Iga Świątek pożegnała się w 4. rundzie po przegranej z Martą Kostiuk, natomiast na Wimbledonie odpadła jeszcze szybciej, ulegając w trzeciej rundzie Alexandrze Eali z Filipin. Niewykluczone, że wsparcie byłego trenera, Piotra Sierzputowskiego, mogłoby przynieść korzyści, jednak to scenariusz nierealny. Popularny szkoleniowiec podjął właśnie nowe wyzwanie zawodowe u jednej z rywalek Igi.

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Piotr Sierzputowski dołącza do ekipy Jeleny Ostapenko. Szczegóły

Szkoleniowiec, który przez lata wspierał polską tenisistkę, stał się częścią sztabu Jeleny Ostapenko. W wywiadzie dla serwisu Sport.pl Sierzputowski ujawnił, że to łotewska zawodniczka zainicjowała kontakt, prezentując swój pomysł na współpracę. Dodał, że właśnie udają się do Kanady, a jego powrót z Ameryki planowany jest dopiero po turnieju US Open, co wskazuje na intencję długofalowego zaangażowania. Jakie były główne powody jego decyzji?

Chyba najważniejsze było to, że Jelena sama do mnie zadzwoniła i przedstawiła wizję. To mnie najbardziej zmotywowało, żeby pojechać, porozmawiać i spróbować, czy ta potencjalna współpraca miałaby szansę. Po rozmowie telefonicznej z Jeleną od razu wiedziałem, że to jest pomysł zawodniczki i jej aktualnego trenera, który jest w zespole cały czas i w tym zespole pozostanie

– tak swoją decyzję uargumentował Piotr Sierzputowski. Pierwszym sprawdzianem dla niego w nowej roli u boku łotewskiej zawodniczki będą zbliżające się zmagania rangi WTA 1000 w Toronto.

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