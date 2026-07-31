Nietypowy transport w Kędzierzynie-Koźlu. 56-latka przewoziła kanapę w samochodzie osobowym

Interwencja policji w Kędzierzynie-Koźlu

Do Komendy Powiatowej Policji w Kędzierzynie-Koźlu wpłynęło nagranie pokazujące nietypową sytuację na jednej z miejskich ulic. Na filmie zarejestrowano osobowego seata, którym transportowano kanapę. Mebel nie mieścił się wewnątrz pojazdu i wystawał przez otwarte tylne drzwi od strony pasażera. Kierująca kontynuowała jazdę mimo faktu, że ładunek nie został we właściwy sposób umieszczony ani zabezpieczony.

Mandat dla 56-latki za przewóz mebla

Policjanci przeanalizowali otrzymany materiał wideo, co pozwoliło im na rozpoczęcie czynności zmierzających do ustalenia sprawcy wykroczenia. Funkcjonariusze ustalili najpierw właściciela samochodu, a następnie osobę odpowiedzialną za niebezpieczny przejazd. Okazało się, że za kierownicą seata siedziała 56-letnia mieszkanka województwa mazowieckiego. Kobieta została ukarana mandatem karnym za niewłaściwe przewożenie oraz błędne zabezpieczenie ładunku.

Zagrożenia wynikające z niewłaściwego transportu

Mundurowi podkreślają, że choć sytuacja z kanapą wystającą z auta może wydawać się nietypowa, w rzeczywistości stanowi zagrożenie na drodze. Niezabezpieczony przedmiot może przesunąć się lub wypaść z pojazdu podczas hamowania, pokonywania zakrętów czy gwałtownych manewrów. Istnieje także ryzyko, że wystający mebel zahaczy o inne samochody, rowerzystów lub pieszych. Taki ładunek może również uszkodzić elementy infrastruktury drogowej znajdujące się przy trasie przejazdu.

Obowiązki kierowcy przy przewożeniu ładunku

Policja przypomina, że każda osoba prowadząca pojazd odpowiada za prawidłowe rozmieszczenie i zabezpieczenie towaru. Przed wyruszeniem w trasę należy sprawdzić, czy transportowany przedmiot nie ogranicza widoczności oraz nie utrudnia kierowania autem. Ładunek nie może również zasłaniać świateł, tablic rejestracyjnych ani innych urządzeń sygnalizacyjnych. W przypadku, gdy gabaryty przedmiotu uniemożliwiają bezpieczny transport w aucie osobowym, zaleca się skorzystanie z przyczepy lub pojazdu dostawczego.

Źródło: Policja.pl