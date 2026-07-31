Ekstraklasa. Trener Piasta Gliwice przed starciem z Wisłą Kraków szuka liderów

Starcie z rozpędzonym beniaminkiem Ekstraklasy

Na inaugurację nowych rozgrywek drużyna z Gliwic uległa na wyjeździe Zagłębiu Lubin 0:2. Z kolei sobotni rywal, który jest beniaminkiem, odniósł domowe zwycięstwo nad GKS Katowice 2:1. Szkoleniowiec gospodarzy zwraca uwagę na optymizm krakowian, którzy są podbudowani niedawnym awansem i udanym startem sezonu.

Według trenera, rywale grają z dużo większą swobodą, ponieważ osiągnęli już swój główny cel. W starciu w Lubinie zawodnikom z Gliwic zabrakło przede wszystkim wykończenia akcji, nad czym drużyna intensywnie pracowała przed weekendowym spotkaniem, które rozpocznie się w sobotę o godzinie 14.45.

"W polu karnym rywala potrzeba lekkości, swobody, szybkości i decyzji. My tego jeszcze nie mamy" - ocenił trener Piasta Daniel Myśliwiec.

Mariusz Siewierski nowym prezesem klubu

Wyjściowa jedenastka gospodarzy nie jest jeszcze ostatecznie ukształtowana, a zawodnicy nadal rywalizują o miejsce w składzie. Zespół znajduje się w fazie budowy nowych fundamentów. Szkoleniowiec zapewnia jednak o wystarczającej sile swojej kadry do wyrównanej walki na poziomie najwyższej polskiej ligi.

Przed meczem doszło do kluczowej zmiany w gabinetach. Nowym prezesem gliwickiego klubu został oficjalnie Mariusz Siewierski. Zastąpił on Łukasza Lewińskiego, a w swojej karierze współpracował już z czołowymi polskimi sportowcami, takimi jak Robert Lewandowski, Agnieszka Radwańska czy Robert Korzeniowski.