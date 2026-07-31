Złotoryja mieni się złotem. Najstarsze miasto w Polsce zaprasza na Mistrzostwa Europy w Płukaniu Złota 2026

Złoty tydzień w sercu Dolnego Śląska

Jest w Polsce miejsce, gdzie tradycja wydobywania złota nie jest jedynie wspomnieniem z kart historii, lecz wciąż pozostaje ważnym elementem lokalnej tożsamości. Złotoryja od wieków przyciąga poszukiwaczy przygód, miłośników historii i turystów, którzy chcą przekonać się, jak wyglądało życie w mieście zbudowanym na złotonośnym dziedzictwie.

Już na początku sierpnia najstarsze miasto w Polsce ponownie stanie się centrum europejskiej uwagi. Od 2 do 8 sierpnia odbędą się tutaj Mistrzostwa Europy w Płukaniu Złota – wydarzenie, które po raz pierwszy zagości w Złotoryi w randze mistrzostw Europy. Przez siedem dni miasto będzie tętniło życiem, goszcząc zawodników z kilkunastu krajów, tysiące kibiców oraz turystów spragnionych wyjątkowych emocji.

To jednak znacznie więcej niż sportowa rywalizacja. Mistrzostwa będą częścią Dni Złotoryi – święta miasta, podczas którego na mieszkańców i gości czekają koncerty popularnych artystów, historyczny korowód, wydarzenia plenerowe, atrakcje dla całych rodzin oraz okazja do poznania fascynującej historii stolicy polskiego złota.

Przyjazd do Złotoryi warto potraktować również jako doskonałą okazję do odkrycia Krainy Wygasłych Wulkanów – regionu, którego niezwykłe krajobrazy, średniowieczne zabytki i górnicze tradycje tworzą jedną z najbardziej oryginalnych atrakcji turystycznych Dolnego Śląska.

Najstarsze miasto w Polsce, stolica polskiego złota

Nie bez powodu mówi się, że Złotoryja mieni się złotem. Lokowana w 1211 roku na prawie magdeburskim z inicjatywy księcia Henryka I Brodatego jest uznawana za najstarsze miasto w Polsce. Już sama jej historyczna nazwa – niemiecki Goldberg oraz łacińskie Mons Aurum – przypominają o bogactwach, które przez stulecia decydowały o rozwoju miasta.

To właśnie złotonośne piaski doliny Kaczawy przyciągnęły pierwszych osadników i uczyniły Złotoryję jednym z najważniejszych średniowiecznych ośrodków górniczych na tych terenach. Przez kolejne wieki mieszkańcy doskonalili sztukę wydobywania i płukania złota, a tradycja ta przetrwała do dziś, stając się symbolem miasta rozpoznawalnym w całej Europie.

Spacerując po starówce, można niemal na każdym kroku odnaleźć ślady tej niezwykłej historii. Średniowieczny układ ulic, Baszta Kowalska i zachowane fragmenty murów obronnych, gotycki kościół Narodzenia Najświętszej Maryi Panny, zabytkowe kamienice oraz Fontanna Górników przypominają o czasach największego rozkwitu miasta.

Mistrzostwa Europy w Płukaniu Złota 2026 – harmonogram wydarzenia

W programie tegorocznej imprezy znalazły się zarówno sportowe zmagania, jak i liczne wydarzenia towarzyszące.

31 lipca (piątek)

otwarcie biura organizacyjnego i wydawanie pakietów startowych.

1 sierpnia (sobota)

wydawanie pakietów startowych,

wspólne płukanie naturalnego złota w rzece.

2 sierpnia (niedziela)

zakończenie rejestracji zawodników,

uroczysta msza,

historyczny korowód ulicami miasta,

ceremonia otwarcia mistrzostw,

wciągnięcie flagi mistrzostw.

3–6 sierpnia

kolejne rundy mistrzostw,

Złote Wieczory Płukaczy,

spotkania uczestników,

6 sierpnia dodatkowo widowiskowe Nocne Płukanie Złota.

7 sierpnia

półfinały mistrzostw.

8 sierpnia

wielkie finały,

uroczysta ceremonia zakończenia Mistrzostw Europy w Płukaniu Złota 2026.

Autor: Materiały prasowe / Materiały prasowe

Muzyczne gwiazdy rozświetlą Złotoryję

Podczas Dni Złotoryi nie zabraknie koncertów największych gwiazd polskiej sceny muzycznej. Program został przygotowany tak, aby każdy – niezależnie od wieku i muzycznych preferencji – znalazł coś dla siebie.

Jednym z najbardziej wyczekiwanych koncertów będzie występ Dawida Kwiatkowskiego – jednego z najpopularniejszych polskich wokalistów młodego pokolenia. Autor ośmiu albumów studyjnych i przebojów takich jak „Bez Ciebie”, „Cafe de Paris”, „Co zostało mi” czy „Taki jak Ty” od lat przyciąga tłumy fanów. Laureat MTV EMA, Bursztynowego Słowika, Telekamer oraz licznych nagród publiczności nie zwalnia tempa. W 2026 roku pracuje nad nowym albumem, którego zapowiedzią są utwory „Proszę tańcz” nagrany z Kayah, „Pali się niebo”, „Dalej, Dalej! (Chopin, Chopin!)” oraz duet z Margaret „Później Ci opowiem”.

Autor: Materiały prasowe / Materiały prasowe

Fani nowoczesnych brzmień z pewnością będą czekać na koncert Kubańczyka. Raper, producent i autor tekstów zdobył ogromną popularność dzięki utworowi „Lady Pank”, który zgromadził ponad 50 milionów wyświetleń. Ma na koncie platynowe albumy, setki koncertów oraz przebój „Zatańczysz ze mną jeszcze raz” nagrany wspólnie z Tribbsem. Choć wielu kojarzy go również z gal Fame MMA, sam podkreśla, że to muzyka pozostaje jego największą pasją.

Autor: Materiały prasowe / Materiały prasowe

Energetycznego koncertu można spodziewać się także po Mr. Polsce, czyli Dominiku Czajce-Groot. Polsko-holenderski raper zdobył popularność dzięki takim utworom jak „Jagodzianki”, „Złote Tarasy” czy „Pistolet”. Jego twórczość łączy nowoczesne brzmienia z dużą dawką humoru i charakterystycznym stylem, dzięki czemu od lat pozostaje jedną z najbardziej rozpoznawalnych postaci na holenderskiej scenie muzycznej.

Autor: Materiały prasowe / Materiały prasowe

Odkryj Złotoryję i Krainę Wygasłych Wulkanów

Przyjazd na mistrzostwa warto wykorzystać również do poznania niezwykłych atrakcji miasta i jego okolic. W centrum Złotoryi działa Kopalnia Złota „Aurelia”, gdzie można zejść do XVII-wiecznej sztolni i poznać tajniki dawnego górnictwa. Tuż obok znajduje się Muzeum Złota prezentujące historię wydobycia cennego kruszcu oraz bogate zbiory związane z górniczym dziedzictwem regionu.

Na spacer warto wybrać się także na rynek z zabytkowymi kamienicami, odwiedzić Basztę Kowalską, kościół Narodzenia Najświętszej Maryi Panny, Zalew Złotoryjski czy Górę Mieszczańską.

Miasto Złotoryja mieści się na terenie Światowego Geoparku UNESCO Kraina Wygasłych Wulkanów. Do Światowej Sieci Geoparków UNESCO przynależy 213 geoparków w 48 krajach Świata. W Polsce są obecnie trzy Geoparki UNESCO, w tym Kraina Wygasłych Wulkanów. W pobliżu znajdują się Wilcza Góra, Organy Wielisławskie oraz liczne szlaki piesze i rowerowe prowadzące przez malownicze wzgórza Pogórza Kaczawskiego. To miejsce zachwyca nie tylko miłośników historii, ale również pasjonatów przyrody, fotografii i aktywnego wypoczynku.

Złoty tydzień, którego nie można przegapić

Mistrzostwa Europy w Płukaniu Złota 2026 będą wydarzeniem, które połączy historię, sport, muzykę i turystykę. To doskonała okazja, by odwiedzić najstarsze miasto w Polsce, poznać stolicę polskiego złota i przekonać się, dlaczego od wieków mówi się, że Złotoryja mieni się złotem.

Od 2 do 8 sierpnia 2026 roku każdy znajdzie tu coś dla siebie – sportowe emocje, koncerty znanych artystów, rodzinne atrakcje, średniowieczne zabytki. Warto już dziś zaplanować letni wyjazd i stać się częścią wydarzenia, które zapisze się w historii Złotoryi jako pierwsze Mistrzostwa Europy w Płukaniu Złota organizowane właśnie tutaj.

Tekst sponsorowany