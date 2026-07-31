Kup w aptece i przetrzyj lustra. Ten trik sprawi, że przestaną parować

Zaparowane lustra po gorącym prysznicu to irytujący problem.

Zamiast wiecznie wycierać lustro, istnieje zaskakująco prosty i tani sposób, by na długo zapomnieć o zaparowanej powierzchni.

Odkryj domowy trik z wykorzystaniem pewnego niedrogiego aptecznego specyfiku, który raz na zawsze upora się z tym problemem.

Zaparowane lustro to obrazek, który chyba każdy z nas widział, wychodząc spod prysznica. Za parowanie lustra odpowiada przede wszystkim wilgotne, ciepłe powietrze. Podczas kąpieli temperatura w łazience szybko rośnie, a do powietrza dostaje się duża ilość pary wodnej. Kiedy wilgotne powietrze styka się z chłodniejszą powierzchnią lustra, para skrapla się w postaci drobnych kropelek wody. To właśnie one tworzą charakterystyczną "mgiełkę", która utrudnia korzystanie z lustra. Można oczywiście po każdym prysznicu wycierać lustro do sucha albo zadbać o lepszą wentylację. Istnieje jednak również domowy sposób, który może ograniczyć problem. W tym celu można wykorzystać pewien niedrogi apteczny specyfik.

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Kup w aptece, zmieszaj z wodą i zapomnij o zaparowanym lustrze

Substancją, która pomoże uporać nam się z problemem zaparowanego lustra, jest gliceryna. Tworzy ona na powierzchni lustra bardzo cienką warstwę, która może ograniczać osadzanie się drobnych kropelek wody. Dzięki temu lustro powinno mniej intensywnie zaparowywać, choć skuteczność takiego domowego sposobu może być różna w zależności od warunków panujących w łazience. Przygotowanie mieszanki, która należy przetrzeć lustro, jest bardzo proste. Wystarczy połączyć około 3 łyżek gliceryny z 200 mililitrami wody (można użyć także wody destylowanej). Najlepiej użyć czystej gliceryny dostępnej w aptece lub drogerii.

Przed zastosowaniem lustro należy dokładnie umyć i osuszyć. Następnie niewielką ilość przygotowanego roztworu nanieść na miękką, czystą ściereczkę, najlepiej z mikrofibry, i dokładnie przetrzeć całą powierzchnię. Na koniec lustro trzeba wypolerować suchą ściereczką, tak aby nie pozostały smugi.

Warto pamiętać, że roztwór gliceryny nie zastąpi sprawnej wentylacji. Jeśli w łazience długo utrzymuje się wilgoć, warto regularnie wietrzyć pomieszczenie i sprawdzić działanie wentylacji. Dzięki temu nie tylko łatwiej będzie uniknąć zaparowanego lustra, ale również ograniczymy ryzyko powstawania pleśni i nieprzyjemnego zapachu.

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