Odlot Ściśle Tajny. Radio ESKA zabrało swoich słuchaczy w niezwykłą podróż!

Trzecia edycja akcji Odlot Ściśle Tajny. Eska zabiera słuchaczy do Porto!

Odlot Ściśle Tajny to inicjatywa stworzona dla fanów niespodzianek, spontanicznych eskapad i zwiedzania świata. Zwycięzcy nie muszą martwić się o logistykę, ponieważ to stacja radiowa zajmuje się pełną organizacją wyprawy.

Kluczowym elementem budującym napięcie jest całkowicie ukryty cel podróży, o którym uczestnicy dowiadują się dopiero w wyjątkowych okolicznościach. To właśnie ta niewiadoma sprawia, że każda odsłona zabawy generuje ogromne zainteresowanie.

Najnowsza grupa szczęśliwców spotkała się dzisiaj na warszawskim lotnisku. Dopiero tam poznali kierunek podróży. Tym razem Eska zabiera swoich słuchaczy do Porto! Towarzyszyć im będzie kipa porannego Radia ESKA: Krzysztof "Jankes" Jankowski, Kama Ryciak i Wiktor Brzozowski.

Jesienny wyjazd odbywa się w dniach 23–25 października 2026 roku.

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Odlot Ściśle Tajny w przeszłości. Gdzie Radio ESKA już zabrało słuchaczy?

Premierowa odsłona tej nieszablonowej zabawy miała miejsce w październiku 2025 roku. Wtedy wyłonieni w konkursach słuchacze Radia ESKA udali się prosto do Larnaki, czyli jednego z najbardziej znanych kurortów na Cyprze. Miejsce to słynie z doskonałego, śródziemnomorskiego klimatu oraz idealnych warunków do wypoczynku. Miasto oferuje mieszankę urokliwych plaż i historycznych zabytków, co pozwoliło podróżnikom połączyć beztroski relaks z aktywnym poznawaniem wyspy.

Druga edycja radiowej eskapady została zorganizowana w maju 2026 roku. Tym razem postawiono na Półwysep Iberyjski, a dokładniej słuchacze zostali zabrani do andaluzyjskiej Malagi położonej na południu Hiszpanii. Metropolia ta daje szansę na komfortowy relaks na wybrzeżu Morza Śródziemnego przy jednoczesnym chłonięciu lokalnej kultury. Zwycięzcy eksplorowali historyczne centrum miasta z zachwycającą architekturą oraz degustowali tradycyjne hiszpańskie przysmaki. Nie zabrakło też czasu na długie spacery wzdłuż malowniczego brzegu.

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