Jeden przycisk zmienia wszystko. Pożółkła deska sedesowa będzie lśnić jak nowa

Katarzyna Kustra
Katarzyna Kustra
2026-10-23 12:25

Czyszczenie deski sedesowej bywa uciążliwe, szczególnie gdy brud gromadzi się w trudno dostępnych miejscach. Z pomocą przychodzi ukryty przycisk, który pozwala na dokładne umycie całej powierzchni. Dzięki niemu osad znika w mgnieniu oka, a deska odzyskuje śnieżną biel.

Dłonie osoby w żółtych rękawiczkach myjącej deskę sedesową różową ściereczką. O czyszczeniu toalety przeczytasz na Eska.
Autor: Shutterstock Czyszczenie deski sedesowej
  • Zbyt rzadkie mycie deski sedesowej skutkuje powstawaniem brzydkich, żółtych przebarwień. Psuje to estetykę całej łazienki i znacznie obniża poziom higieny.
  • Wielu producentów montuje w deskach specjalny guzik. Umożliwia on błyskawiczne zdjęcie klapy, co ułatwia mycie jej pod bieżącą wodą i dotarcie do każdego zakamarka.
  • Wystarczą tylko dwa tanie składniki, by stworzyć skuteczną pastę. Taka mikstura w kilka chwil zlikwiduje zażółcenia i przywróci desce dawną biel. Sprawdź nasze wskazówki!
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Sprawdzony patent na czyszczenie deski sedesowej

Zazwyczaj pamiętamy o regularnym czyszczeniu toalety. Używamy specjalistycznych żeli i ostro szorujemy wnętrze muszli, by pozbyć się kamienia i brzydkich zapachów. Niestety, w trakcie porządków bardzo często pomijamy samą deskę sedesową. Skutkiem tego są pojawiające się z czasem nieestetyczne żółte przebarwienia. Z tego powodu tak ważne jest precyzyjne mycie klapy, by zachować jej czystość i higienę na dłużej. Podstawą jest jednak dotarcie do najtrudniejszych szczelin.

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Guzik, który ułatwia sprzątanie. Deska sedesowa odzyskuje biel

Niewiele osób wie, że w wielu modelach ukryto bardzo przydatny przycisk. Został on stworzony po to, by w ułamku sekundy zdjąć całą deskę sedesową z zawiasów. Taki trik pozwala na swobodne wyczyszczenie krawędzi toalety, a samą klapę możemy wygodnie wyszorować z użyciem detergentu pod strumieniem bieżącej wody. Gdzie go szukać? Ten niepozorny guzik znajduje się przeważnie na spodzie deski, tuż przy metalowych zaczepach. Wystarczy go wcisnąć, a następnie opuścić klapę. Wtedy z łatwością zdejmiemy cały element. Należy jednak uważać i nie ciągnąć deski na siłę, by uniknąć jej zniszczenia. Nie każdy model ma ten system szybkiego uwalniania, ale z każdej toalety da się odkręcić klapę tradycyjnym sposobem.

Jak usunąć żółty nalot z deski? Ta pasta to domowy wybielacz

Możesz w prosty sposób przygotować domowy środek, który z powodzeniem zastąpi drogie wybielacze i rewelacyjnie poradzi sobie z brudem na desce sedesowej. Będziesz potrzebować jedynie dwóch produktów spożywczych: sody oczyszczonej oraz soku ze świeżej cytryny. Do niewielkiego naczynia wsyp połowę standardowej torebki sody, a następnie wlej jedną łyżeczkę soku z cytryny. Całość wymieszaj, by uzyskać konsystencję gęstej pasty. Rozprowadź tę mieszankę na zabrudzonej desce, najlepiej używając do tego gąbki z melaminy (tzw. magicznej gąbki). Starannie przetrzyj całą powierzchnię, a pożółkłe ślady znikną w zaledwie kilka minut.

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