Domowy sposób na kurz na meblach. Wymieszaj 2 składniki, a będą lśnić przez długi czas

Tradycyjne sposoby na usuwanie kurzu z domowych powierzchni nierzadko okazują się nieskuteczne, co jest szczególnie uciążliwe dla alergików.

Warto poznać banalnie prosty przepis na tani i skuteczny środek odpychający drobinki brudu .

. Dzięki połączeniu zaledwie dwóch powszechnie dostępnych składników zyskasz rewolucyjny preparat antystatyczny, który pozwoli zaoszczędzić domowy budżet i cenny czas.

Quiz. Czy jesteś perfekcyjną panią domu? Sprawdź swoją wiedzę z domowych sposobów na porządek Pytanie 1 z 10 Domowym sposobem na elektryzowanie się firanek jest namoczanie ich w: wodzie z octem wodzie z sodą oczyszczoną wodzie z solą Następne pytanie

Skuteczne wycieranie kurzu z mebli. Zapomnij o chemii ze sklepu

Warstwa kurzu na komodach czy szafkach nie tylko psuje estetykę wnętrza, ale stanowi też realne zagrożenie dla osób zmagających się z problemami układu oddechowego. Zwykła, mokra ścierka często tylko pogarsza sprawę, ponieważ wilgoć sprawia, że brud zaczyna rolować się na czyszczonej powierzchni. Zamiast sięgać po drogie, sklepowe detergenty nabłyszczające, lepiej przygotować własną mieszankę. Jej odpowiednie zaaplikowanie i późniejsze wypolerowanie mebli do sucha gwarantuje efekt ochronnego impregnatu, który zniechęca kurz do osiadania przez wiele kolejnych dni.

Cztery łyżeczki płynu do płukania. To najlepszy domowy płyn antystatyczny

Stworzenie domowego płynu nabłyszczającego meble kosztuje dosłownie grosze. Wystarczy wlać do butelki ze zraszaczem dwa litry czystej wody i dodać dokładnie cztery łyżeczki popularnego płynu do płukania tkanin. Po starannym wymieszaniu roztwór jest gotowy do użycia. Spryskane nim wyposażenie należy przetrzeć suchą szmatką, co natychmiast przywróci mu zachwycający blask. Kluczem do sukcesu są tutaj właściwości antystatyczne zmiękczacza, tworzącego barierę ochronną na drewnie czy płytach MDF.

Jak prawidłowo wycierać kurz z mebli? Złote zasady sprzątania

Oprócz stosowania odpowiednich preparatów, ogromne znaczenie ma sama technika porządków. Przestrzeganie kilku fundamentalnych kroków sprawi, że kurz na meblach nie pojawi się zbyt szybko.

Przed przystąpieniem do przecierania blatów i szafek należy szeroko otworzyć wszystkie okna w pomieszczeniu .

. Do pracy najlepiej wyposażyć się w sprawdzony preparat oraz czystą ściereczkę zrobioną z mikrofibry.

Zawsze kieruj się zasadą mycia od góry do dołu. Zaczynanie od najniższych partii spowoduje zrzucanie zanieczyszczeń na dopiero co wyczyszczone przestrzenie.

Pamiętaj o regularnym praniu domowych tekstyliów, takich jak zasłony, poszewki czy koce, w których uwielbiają gnieździć się roztocza. Nie zapominaj też o częstym wietrzeniu pokoi i kontrolowaniu wilgotności powietrza.