Eurowizja Junior 2026 - faworyci. Te kraje są największą konkurencją dla Polski. Oni mogą wygrać!

Polska - Wiktor Sas - "Gravity"

Czy Wiktor Sas ma szansę zapewnić Polsce zwycięstwo w Eurowizji Junior 2026? Wiele wskazuje na to, że może powalczyć o najwyższe miejsce! W popularnej wśród fanów konkursu aplikacji My Eurovision Scoreboard Polska zajmuje obecnie 4. pozycję, a różnice między krajami z czołówki są niewielkie. To pokazuje, że polski reprezentant jest wymieniany w gronie potencjalnych faworytów tegorocznej edycji. Duże znaczenie może mieć również głosowanie publiczności. W Eurowizji Junior można głosować także na przedstawiciela własnego kraju, a Polska ma liczne grono fanów, którzy chętnie wspierają rodzimych wykonawców. Jeśli uda się zmobilizować widzów, Wiktor może uzyskać bardzo dobry wynik w tej części rywalizacji. Nie oznacza to jednak, że zwycięstwo jest przesądzone. O końcowym rezultacie istotnie decydują także głosy jurorów, a konkurencja w tegorocznym konkursie zapowiada się wyjątkowo mocno. Którzy reprezentanci mogą zagrozić Polsce i również liczyć się w walce o zwycięstwo?

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Eurowizja Junior 2026 - Wiktor Sas reprezentuje Polskę z utworem "Gravity" [WYWIAD]

Armenia – Naré – "BOO!"

Pamiętacie 2021 rok, kiedy Sara James przegrała Eurowizję Junior z Maleną z Armenii? Ten kraj znów jest dla nas zagrożeniem. Dziewczynka Naré, która reprezentuje Armenię z utworem "BOO!" zajmuje aktualnie pierwsze miejsce w aplikacji My Eurovision Scoreboard. Jest to państwo, które regularnie zajmuje wysokie lokaty i trzeba go brać pod uwagę jako możliwego zwycięzcę.

Hiszpania – Lucas Paulano – "Cuore Bello (Te Quiero, Te Quiero)"

Hiszpania wygrała Eurowizję Junior tylko raz i było to w 2004 roku. Od powrotu w 2019 roku regularnie zajmują miejsca w czołówce. Byli blisko wygranej w 2023 roku, gdy Sandra Valero zajęła 2. miejsce. W tym roku reprezentuje ich Lucas Paulano, zwycięzca hiszpańskiego "The Voice Kids". W konkursie bierze udział z monumentalną piosenką "Cuore Bello (Te Quiero, Te Quiero)", która może podbić serca jurorów i widzów.

Francja jest bez wątpienia najmocniejszym krajem na Eurowizji Junior. W ciągu ostatnich sześciu lat wygrali aż... 4 razy! Ostatni raz w tamtym roku, gdy triumfowała Lou Deleuze z "Ce Monde". Teraz francuskim reprezentantem został Alec z tradycyjno-popowym kawałkiem "Comment Tu Vas?" w stylu Michaela Bublé. Czy znów wygra Francja? Nie jest to wykluczone!

Ukraina – Erika Kolesnichenko – "Not a Lullaby"

Ukraina też powoli staje się power housem na Eurowizji Junior. Dwa lata temu zajęła 3. miejsce, a rok temu - 2. miejsce. Czy do trzech razy sztuka i w tym roku zgarnie trofeum? Erika Kolesnichenko może nie zbiera aż tak dobrych recenzji jak poprzednicy, ale ukraińska telewizja zapowiedziała odświeżoną, wzmocnioną wersję utworu. Eurowizja Junior bywa zaskakująca i zwycięstwa Ukrainy na pewno nie można wykluczyć.