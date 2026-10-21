Eurowizja Junior 2026 - kiedy i gdzie?

Eurowizja Junior 2026 odbędzie się jesienią. Wiemy już, że koncert zostanie zorganizowany w sobotę, 24 października. Największą tajemnicą było miejsce, w którym odbędzie się JESC 2026. Rok temu w Tiblisi wygrała Francja, którą reprezentowała młodziutka Lou Deleuze z utworem "Ce Monde". Francuska telewizja publiczna odmówiła jednak organizacji Eurowizji Junior 2026 z powodów finansowych. EBU szukało organizatora wśród innych członków organizacji. Wszystko jest już jasne. Wygrała kandydatura Malty! Tegoroczna Eurowizja Junior odbędzie się w hali Malta Fairs & Conventions Centre w miejscowości Ta' Qali.

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Eurowizja Junior 2026 - kto z Polski?

W tym roku Telewizja Polska wybrała swojego kandydata bardzo szybko, ponieważ bilet na Eurowizję Junior 2026 automatycznie dostał zwycięzca tegorocznej edycji programu "The Voice Kids" - Wiktor Sas. Jego propozycja nosi tytuł "Gravity". Autorami są:

Tribbs - trener młodego artysty w show TVP, współtwórca kilku piosenek na Eurowizję, w tym dla Ochmana i Blanki;

- trener młodego artysty w show TVP, współtwórca kilku piosenek na Eurowizję, w tym dla Ochmana i Blanki; Lanberry - wokalistka, autorka i kompozytorka, stała za zwycięskimi utworami dla Roxie Węgiel i Viki Gabor;

- wokalistka, autorka i kompozytorka, stała za zwycięskimi utworami dla Roxie Węgiel i Viki Gabor; Antoni "Koder" Alagierski - producent, współautor hitu "Dopóki się nie znudzisz" Miü i Zalii;

- producent, współautor hitu "Dopóki się nie znudzisz" Miü i Zalii; Wojciech Kostrzewa - producent, współautorów utworów "The Code" i "Wasted Love", z którymi Nemo i JJ wygrali "dorosłą" Eurowizję.

- producent, współautorów utworów "The Code" i "Wasted Love", z którymi Nemo i JJ wygrali "dorosłą" Eurowizję. Urlich "Coach" Harrison - niemiecki muzyk i DJ.

Eurowizja Junior 2026 - uczestnicy

Oficjalnie w Eurowizji Junior 2026 udział bierze 16 państw. Względem zeszłego roku wycofały się Azerbejdżan i Chorwacja, a pozostałe kraje zameldują się na scenie w komplecie.

Lista uczestników w kolejności występów to:

Holandia - Maria - "Stronger together" Cypr - Harry Georgiou - "Who I can be" Portugalia - Salvador Rio - "Alma" Czarnogóra - Mija Vujović - "Muzika nas spaja" San Marino - Violamarie - "Ruota panoramica" Francja - Alec - "Comment tu vas?" Polska - Wiktor Sas - "Gravity" Armenia - Naré - "Boo!" Malta - Beppe - "Blue bird" Włochy - Matteo Trullu - "Che cos'è l'amore?" Ukraina - Erika Koleszniczenko - "Not a lullaby" Macedonia Północna - Ana Stojanoska - "Idnata jas" Irlandia Albania - Eslin Kurti - "Kërce me mua" Gruzja - Davit Lomidze - "Sun on the rooftops" Hiszpania - Lucas Paulano - "Cuore bello (te quiero, te quiero)"

27

Polska na Eurowizji Junior

2003 – Katarzyna Żurawik – "Coś mnie nosi" – 16. miejsce

2004 – KWADro – "Łap życie" – 17. miejsce

2016 – Olivia Wieczorek – "Nie zapomnij" – 11. miejsce

2017 – Alicja Rega – "Mój dom" – 8. miejsce

2018 – Roksana Węgiel – "Anyone I Want to Be" – 1. miejsce

2019 – Viki Gabor – "Superhero" – 1. miejsce

2020 – Ala Tracz – "I’ll Be Standing" – 9. miejsce

2021 – Sara James – "Somebody" – 2. miejsce

2022 – Laura Bączkiewicz – "To The Moon" – 10. miejsce

2023 – Maja Krzyżewska – "I Just Need A Friend" – 6. miejsce

2024 – Dominik Arim – "All Together" – 12. miejsce

2025 – Marianna Kłos – "Brightest Light" – 8. miejsce

2026 - Wiktor Sas - "Gravity" (wyniki poznamy 24.10 około godz. 23:00)

Sonda Eurowizja 2027 - kto powinien reprezentować Polskę? Basia Giewont Jasiek Piwowarczyk Kaeyra Kuba Szmajkowski Marcin Maciejczak Roxie Węgiel Sara James Sylwia Grzeszczak Oskar Cyms