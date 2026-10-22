Ellie Goulding wystąpi na Colours of Ostrava 2027! Fani doczekali się!

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Ellie Goulding wraca do Ostrawy. Musiała odwołać koncert w ostatniej chwiliTo wiadomość, na którą fani czekali od lat! Ellie Goulding, autorka takich hitów jak „Love Me Like You Do” czy „Burn”, została ogłoszona kolejną gwiazdą festiwalu Colours of Ostrava 2027. Brytyjska wokalistka wystąpi na głównej scenie 23 lipca, a jej koncert będzie symbolicznym powrotem po tym, jak w 2023 roku musiała odwołać swój występ z powodów zdrowotnych. Wielbiciele artystki doskonale pamiętają tamtą sytuację. W 2023 roku Ellie Goulding miała być jedną z głównych gwiazd festiwalu, jednak tuż przed planowanym koncertem musiała zrezygnować z występu ze względu na chorobę. Był to cios zarówno dla fanów, jak i organizatorów, którzy w ostatniej chwili musieli znaleźć zastępstwo. Ostatecznie na scenie pojawił się wówczas francuski muzyk Kavinsky.
„Bardzo zależało nam na tym, by umożliwić fanom udział w jej występie”
Organizatorzy od początku nie ukrywali, że zrobią wszystko, by sprowadzić wokalistkę do Ostrawy w innym terminie. Jak się okazuje, rozmowy trwały bardzo długo, ale w końcu udało się osiągnąć porozumienie. Teraz, po kilku latach, marzenie fanów i twórców festiwalu nareszcie się spełni.
"W 2023 roku Ellie Goulding zachorowała i w ostatniej chwili odwołała swój koncert w Ostrawie. Bardzo zależało nam na tym, by umożliwić naszym fanom udział w jej występie. Przez długi czas prowadziliśmy rozmowy z przedstawicielami artystki, szukając odpowiedniego terminu. Udało się dopiero teraz, co cieszy nas tym bardziej, że Ellie przyjedzie z nowym albumem" – mówi Filip Koštálek, dyrektor artystyczny Colours of Ostrava.
Dyrektor festiwalu podkreśla, że Goulding to artystka wyjątkowa: "Łączy wyjątkowy talent wokalny z empatią i umiejętnością nawiązywania relacji z publicznością. Jej twórczość to coś więcej niż popowe przeboje – to także zdolność budowania prawdziwej więzi ze słuchaczami. Wierzę, że będzie to można poczuć również podczas jej koncertu w Dolních Vítkovicach" - dodaje.