Ellie Goulding wystąpi na Colours of Ostrava 2027! Fani doczekali się!

Redakcja ESKA.pl
2026-10-22 9:21

Fani nareszcie się doczekali! Ellie Goulding, która w 2023 roku w ostatniej chwili odwołała swój koncert na festiwalu Colours of Ostrava, wraca, by nadrobić zaległości. Autorka hitu „Love Me Like You Do” została właśnie ogłoszona jedną z głównych gwiazd edycji 2027. Jej występ będzie symbolicznym powrotem po chorobie, a artystka przyjedzie do Czech z zupełnie nowym albumem.

Ellie Goulding
Autor: Jennifer McCord/ Materiały prasowe

Ellie Goulding wraca do Ostrawy. Musiała odwołać koncert w ostatniej chwili

To wiadomość, na którą fani czekali od lat! Ellie Goulding, autorka takich hitów jak „Love Me Like You Do” czy „Burn”, została ogłoszona kolejną gwiazdą festiwalu Colours of Ostrava 2027. Brytyjska wokalistka wystąpi na głównej scenie 23 lipca, a jej koncert będzie symbolicznym powrotem po tym, jak w 2023 roku musiała odwołać swój występ z powodów zdrowotnych. Wielbiciele artystki doskonale pamiętają tamtą sytuację. W 2023 roku Ellie Goulding miała być jedną z głównych gwiazd festiwalu, jednak tuż przed planowanym koncertem musiała zrezygnować z występu ze względu na chorobę. Był to cios zarówno dla fanów, jak i organizatorów, którzy w ostatniej chwili musieli znaleźć zastępstwo. Ostatecznie na scenie pojawił się wówczas francuski muzyk Kavinsky.
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„Bardzo zależało nam na tym, by umożliwić fanom udział w jej występie”

Organizatorzy od początku nie ukrywali, że zrobią wszystko, by sprowadzić wokalistkę do Ostrawy w innym terminie. Jak się okazuje, rozmowy trwały bardzo długo, ale w końcu udało się osiągnąć porozumienie. Teraz, po kilku latach, marzenie fanów i twórców festiwalu nareszcie się spełni.

"W 2023 roku Ellie Goulding zachorowała i w ostatniej chwili odwołała swój koncert w Ostrawie. Bardzo zależało nam na tym, by umożliwić naszym fanom udział w jej występie. Przez długi czas prowadziliśmy rozmowy z przedstawicielami artystki, szukając odpowiedniego terminu. Udało się dopiero teraz, co cieszy nas tym bardziej, że Ellie przyjedzie z nowym albumem" – mówi Filip Koštálek, dyrektor artystyczny Colours of Ostrava.

Dyrektor festiwalu podkreśla, że Goulding to artystka wyjątkowa: "Łączy wyjątkowy talent wokalny z empatią i umiejętnością nawiązywania relacji z publicznością. Jej twórczość to coś więcej niż popowe przeboje – to także zdolność budowania prawdziwej więzi ze słuchaczami. Wierzę, że będzie to można poczuć również podczas jej koncertu w Dolních Vítkovicach" - dodaje.

Nowy album i nowa energia

Od czasu odwołanego koncertu w życiu i karierze Ellie Goulding wiele się zmieniło. Artystka została mamą dwójki dzieci, a we wrześniu 2026 roku wydała swój szósty album studyjny zatytułowany „I Know Too Much”. Jej powrót do Czech będzie więc okazją nie tylko do usłyszenia ponadczasowych hitów, takich jak „Lights”, ale także do zapoznania się z jej najnowszym materiałem na żywo. Co ciekawe, będzie to jej trzecia wizyta w Czechach, ale pierwszy festiwalowy koncert w tym kraju. Artystka od lat utrzymuje się w czołówce brytyjskiej sceny pop, a jej piosenki regularnie goszczą na radiowych listach przebojów i w popularnych produkcjach filmowych czy serialowych. Obecnie należy do 50 najczęściej streamowanych wykonawców na Spotify.

Colours of Ostrava 2027 z kolejną gwiazdą

Ellie Goulding dołącza do imponującego składu przyszłorocznej edycji festiwalu, którego pierwszym ogłoszonym headlinerem został Robbie Williams. Festiwal Colours of Ostrava odbędzie się w dniach 21–24 lipca 2027 roku na terenie niezwykłego, postindustrialnego kompleksu Dolní Vítkovice. Organizatorzy zapowiadają, że to dopiero początek ogłoszeń, a w programie wydarzenia, oprócz koncertów, znajdą się także spektakle teatralne i dyskusje w ramach forum Meltingpot. Bilety na festiwal są już dostępne w sprzedaży.
Iga Krefft
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