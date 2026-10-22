Ellie Goulding wystąpi na Colours of Ostrava 2027! Fani doczekali się!

Ellie Goulding wraca do Ostrawy. Musiała odwołać koncert w ostatniej chwili

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„Bardzo zależało nam na tym, by umożliwić fanom udział w jej występie”

To wiadomość, na którą fani czekali od lat!, autorka takich hitów jakczy, została ogłoszona kolejną gwiazdą festiwalu. Brytyjska wokalistka wystąpi na głównej scenie, a jej koncert będzie symbolicznym powrotem po tym, jak w 2023 roku musiała odwołać swój występ z powodów zdrowotnych. Wielbiciele artystki doskonale pamiętają tamtą sytuację. W 2023 roku Ellie Goulding miała być jedną z głównych gwiazd festiwalu, jednak tuż przed planowanym koncertem musiała zrezygnować z występu ze względu na chorobę. Był to cios zarówno dla fanów, jak i organizatorów, którzy w ostatniej chwili musieli znaleźć zastępstwo. Ostatecznie na scenie pojawił się wówczas francuski muzyk Kavinsky.

Organizatorzy od początku nie ukrywali, że zrobią wszystko, by sprowadzić wokalistkę do Ostrawy w innym terminie. Jak się okazuje, rozmowy trwały bardzo długo, ale w końcu udało się osiągnąć porozumienie. Teraz, po kilku latach, marzenie fanów i twórców festiwalu nareszcie się spełni.

"W 2023 roku Ellie Goulding zachorowała i w ostatniej chwili odwołała swój koncert w Ostrawie. Bardzo zależało nam na tym, by umożliwić naszym fanom udział w jej występie. Przez długi czas prowadziliśmy rozmowy z przedstawicielami artystki, szukając odpowiedniego terminu. Udało się dopiero teraz, co cieszy nas tym bardziej, że Ellie przyjedzie z nowym albumem" – mówi Filip Koštálek, dyrektor artystyczny Colours of Ostrava.

Dyrektor festiwalu podkreśla, że Goulding to artystka wyjątkowa: "Łączy wyjątkowy talent wokalny z empatią i umiejętnością nawiązywania relacji z publicznością. Jej twórczość to coś więcej niż popowe przeboje – to także zdolność budowania prawdziwej więzi ze słuchaczami. Wierzę, że będzie to można poczuć również podczas jej koncertu w Dolních Vítkovicach" - dodaje.

Nowy album i nowa energia

Colours of Ostrava 2027 z kolejną gwiazdą

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Od czasu odwołanego koncertu w życiu i karierzewiele się zmieniło. Artystka została mamą dwójki dzieci, a we wrześniu 2026 roku wydała swój szósty album studyjny zatytułowany. Jej powrót do Czech będzie więc okazją nie tylko do usłyszenia ponadczasowych hitów, takich jak „Lights”, ale także do zapoznania się z jej najnowszym materiałem na żywo. Co ciekawe, będzie to jej trzecia wizyta w Czechach, ale pierwszy festiwalowy koncert w tym kraju. Artystka od lat utrzymuje się w czołówce brytyjskiej sceny pop, a jej piosenki regularnie goszczą na radiowych listach przebojów i w popularnych produkcjach filmowych czy serialowych. Obecnie należy do 50 najczęściej streamowanych wykonawców na Spotify.Ellie Goulding dołącza do imponującego składu przyszłorocznej edycji festiwalu, którego pierwszym ogłoszonym headlinerem został. Festiwalodbędzie się w dniachna terenie niezwykłego, postindustrialnego kompleksu Dolní Vítkovice. Organizatorzy zapowiadają, że to dopiero początek ogłoszeń, a w programie wydarzenia, oprócz koncertów, znajdą się także spektakle teatralne i dyskusje w ramach forum Meltingpot. Bilety na festiwal są już dostępne w sprzedaży.