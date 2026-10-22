Tak wygląda występ Polski na Eurowizji Junior 2026. TVP pokazała fragment show Wiktora Sasa [WIDEO]

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Zwycięzca "The Voice Kids" na Eurowizji Junior 2026
Eurowizja Junior 2026 zbliża się wielkimi krokami. Jak będzie wyglądać występ Polski? TVP postanowiła uchylić rąbka tajemnicy, udostępniając oficjalny przeciek z jednej z prób kamerowych naszego reprezentanta Wiktora Sasa. Zwycięzca ostatniej edycji programu "The Voice Kids" zaśpiewa na eurowizyjnej scenie na Malcie singiel "Gravity", który opowiada o walce o marzenia i sięganiu po najwyższe cele. Za kompozycję odpowiadają m.in. Lanberyy i Tribbs. Z kolei reżyserem występu jest Tomasz Motyl, który pracował przy produkcji Eurowizji Junior w latach 2019, 2020 i 2022. Co ekpia przygotowała na sobotnie show? Najpierw zobaczyliśmy zdjęcia, a teraz mamy fragment występu.
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Tak wygląda występ Polski
Wiktor Sas pojawi się na scenie w towarzystwie kilku tancerek. Występ będzie utrzymany w ciemnej kolorystyce, gdzie dominuje kolor granatowy. Chłopiec ubrany jest w komplet łączący elementy garnituru z luźnym dżinsem, a dodatkiem są łańcuszki. Na ekranach widzimy trójwymiarowe wizualizacje prezentujące trójwymiarowe figury, a wysokie słupy nawiązują do panoramy miasta. Wiktor zdecydowanie radzi sobie wokalnie i ma szanse zawalczyć o najwyższe lokaty. Cały występ zobaczymy już w sobotę. Fragment można zobaczyć niżej.
Eurowizja Junior 2026 - kiedy i gdzie?
Kiedy odbędzie się Eurowizja Junior 2026? Wydarzenie odbędzie się na Malcie w sobotę, 24 października 2026 o godzinie 21:00. W Polsce transmisja odbędzie się na antenie kanału TVP2. Koncert będzie można obejrzeć też na żywo na oficjalnym kanale Junior Eurovision Song Contest na YouTube.