Wiktor Sas po próbach do Eurowizji Junior 2026. "Wiemy, że damy radę"

24. Konkurs Piosenki Eurowizji dla Dzieci trafił na Maltę, gdzie rozstrzygnie się 24 października. Wśród 16 zdolnych uczestników znajduje się polski reprezentant – Wiktor Sas ze swoim utworem "Gravity", za którym stoją m.in. Lanberry i Tribbs. Tuż przed ostatnimi próbami udało nam się porozmawiać z młodym artystą i zapytać o wrażenia na ostatniej prostej do wielkiego występu w sobotę.

Wiktor Sas pod wrażeniem Eurowizji Junior

Polska delegacja wyruszyła na Maltę w minioną sobotę i już kolejnego dnia odbyła swoją pierwszą próbę. Wiktor Sas zaprezentuje się na konkursowej scenie jako siódmy, w towarzystwie czterech tancerek. Jak zdradził w rozmowie z Eska.pl, skala Eurowizji Junior zrobiła nam nim wielkie wrażenie mimo tego, że wcześniej miał okazję już śpiewać na wielkiej scenie.

- Myślę, że już do takich scen byłem przyzwyczajony po "The Voice Kids", ale naprawdę scena zrobiła bardzo duże pierwsze wrażenie, ponieważ jest ogromna, jest bardzo dobrze doświetlona, jest naprawdę z dobrymi grafikami, z dobrym światłem, jest przepiękna i bardzo, mi się podoba - powiedział nam artysta.

Polska ekipa w gotowości

Czy przed sobotnim finałem czuć presję? Polska plasuje się w gronie faworytów, a w poprzednich latach mogła się pochwalić sporymi sukcesami. W ogniu ostatnich przygotowań Wiktor Sas przyznaje jednak, że nie czuje się przesadnie zdenerwowany. Jego występ został dokładnie przećwiczony, a konkurencją po prostu nie należy się przejmować.

- Z dziewczynami wiemy, że mamy to przećwiczone. Wiemy, że mamy to dobrze zrobione. Wiemy, że damy radę. Po prostu jedziemy robić swoje, tak jak to zawsze pan Tomek Motyl, reżyser naszego występu, i pan Tomek Prządka [choreograf - przyp. red.] , mówi: jedziecie robić swoje. Wy nie patrzycie na nikogo innego, nie przejmujecie się, jak tamten zaśpiewał, jak tamten zatańczył, czy produkcja sobie dobrze poradzi na występie. Wy robicie swoje, bo to wy teraz kierujecie tą sceną, swoimi trzema minutami - mówi nam reprezentant Polski.

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Eurowizja Junior 2026 - o konkursie. Jak głosować na Polskę

24. Konkurs Piosenki Eurowizji Junior odbędzie się 24 października o 21:00. Gospodarzem widowiska została Malta, a poprowadzą je Destiny, Gaia Cauchi i Keane Cutajar. O zwycięstwo powalczą piosenki z 16 krajów w wykonaniu młodych talentów w wieku od 9 do 14 lat. Reprezentantem Polski został Wiktor Sas za sprawą zwycięstwa w "The Voice Kids", a za jego utworem "Gravity" stoi polsko-międzynarodowa ekipa.

Głosowanie online w konkursie jest w pełni darmowe. Na reprezentanta Polski będzie można zagłosować w dwóch turach, również z terenu Polski! Wiktora Sasa i jego ekipę można wspierać na platformie jesc.tv od 23:59 w piątek 23.10 do 20:59 w sobotę 24.10 oraz ponownie po ostatnim występie na żywo. Gdzie oglądać? Eurowizja Junior 2026 w telewizji na antenie TVP2 i TVP Polonia, a w Internecie na oficjalnym kanale konkursu na YouTube.

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