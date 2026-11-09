Nie każda roślina doniczkowa przetrwa zimę na parapecie. Te gatunki szczególnie źle znoszą chłód

Zimą nie każda roślina dobrze znosi miejsce na parapecie. Chłód bijący od szyby, przeciągi i suche powietrze mogą osłabiać nawet popularne gatunki doniczkowe.

Fikus benjamina, kroton, skrzydłokwiat, monstera i filodendron szczególnie źle reagują na nagłe zmiany temperatury oraz zimne podmuchy powietrza.

Niepokojącymi sygnałami mogą być żółknące i opadające liście, brązowe końcówki oraz pogorszenie ogólnej kondycji rośliny.

Przed zimą warto odsunąć doniczki od zimnej szyby, unikać ustawiania ich bezpośrednio nad kaloryferem i kontrolować wilgotność podłoża, ponieważ w chłodniejszych miesiącach rośliny często potrzebują mniej wody.

Fikus benjamina - nie lubi nagłych zmian temperatury

Fikus benjamina jest jedną z roślin, które potrafią gwałtownie zareagować na zmianę warunków. Zimą szczególnie źle znosi przeciągi, chłodne podmuchy i częste przestawianie doniczki. Jeśli stoi bezpośrednio przy nieszczelnym oknie, może zacząć zrzucać liście. Nie zawsze oznacza to, że roślina choruje. Czasami jest to reakcja na stres związany z warunkami otoczenia.

Najlepiej ustawić fikusa w jasnym miejscu, ale nie bezpośrednio przy zimnej szybie. Warto również unikać stawiania go tuż nad grzejnikiem, ponieważ gorące i suche powietrze może dodatkowo pogarszać kondycję liści.

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Kroton - kolorowe liście potrzebują stabilnych warunków

Kroton zachwyca intensywnie wybarwionymi liśćmi, ale jest dość wymagającą rośliną. Nie przepada za chłodem, przeciągami ani gwałtownymi wahaniami temperatury. Zimą nie powinien stać przy często otwieranym oknie ani w miejscu, w którym zimne powietrze dostaje się bezpośrednio do mieszkania. Niepokojącym sygnałem może być opadanie liści lub pojawianie się przebarwień. Kroton najlepiej czuje się w jasnym miejscu, z dala od źródeł zimnego powietrza. Warto pamiętać, że nie służy mu również bezpośrednie sąsiedztwo gorącego kaloryfera.

Skrzydłokwiat - uważaj na zimną szybę

Skrzydłokwiat często zdobi parapety, ponieważ lubi jasne stanowiska bez ostrego, bezpośredniego słońca. Nie oznacza to jednak, że dobrze znosi zimno. Jego liście mogą reagować na chłodne podmuchy i kontakt z bardzo zimną szybą. Roślina nie powinna również stać w miejscu, w którym temperatura gwałtownie spada podczas wietrzenia. Zimą warto ustawić ją nieco dalej od okna, ale nadal w miejscu z dostępem do rozproszonego światła. Trzeba też uważać z podlewaniem. W chłodniejszych miesiącach podłoże wysycha wolniej, dlatego nadmiar wody może prowadzić do problemów z korzeniami.

Monstera i filodendron - tropikalne rośliny nie lubią przeciągów

Monstera i filodendron pochodzą z cieplejszych rejonów świata, dlatego nie powinny być narażone na zimne powietrze. Szczególnie niebezpieczne są dla nich nagłe spadki temperatury, przeciągi oraz kontakt liści z wychłodzoną szybą. Zimą dobrze jest odsunąć doniczki od okien, które często otwieramy, i znaleźć im stabilne stanowisko. Warto również ograniczyć podlewanie w porównaniu z okresem intensywnego wzrostu. Rośliny w chłodniejszych miesiącach zużywają mniej wody, a stale mokre podłoże może sprzyjać gniciu korzeni. Nie należy jednak dopuszczać do całkowitego przesuszenia ziemi – najlepiej kontrolować jej wilgotność przed kolejnym podlewaniem.

Jak zabezpieczyć rośliny doniczkowe przed zimą?

Przed nadejściem największych mrozów warto obejrzeć wszystkie rośliny stojące na parapetach. Jeśli liście dotykają zimnej szyby, dobrze jest odsunąć doniczkę choćby o kilkanaście centymetrów. Rośliny wrażliwe na przeciągi najlepiej przenieść w głąb pomieszczenia, ale nie w miejsce całkowicie pozbawione światła.

Nie należy ustawiać doniczek bezpośrednio nad kaloryferem. Gorące, suche powietrze może powodować zasychanie końcówek liści, dlatego warto znaleźć stanowisko z dala od źródła ciepła. Zimą trzeba też uważniej podlewać rośliny i regularnie sprawdzać wilgotność ziemi. Nie każda żółknąca lub opadająca roślina potrzebuje większej ilości wody – czasami przyczyną problemu jest właśnie jej nadmiar.