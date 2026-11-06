Koncert "Wspólna Niepodległa" już 11 listopada 2026. Na scenie wybitni polscy artyści

Maryla Rodowicz, Justyna Steczkowska i Andrzej Piaseczny zaśpiewają podczas koncertu "Wspólna Niepodległa"

W dniu 11 listopada będziemy świętować 108. rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę, co uświetni specjalne widowisko muzyczne. Na terenie warszawskiej Cytadeli zostanie zorganizowany koncert „Wspólna Niepodległa” z udziałem czołowych polskich gwiazd. Przed zgromadzoną publicznością wystąpią między innymi Maryla Rodowicz, Justyna Steczkowska, Andrzej Piaseczny oraz Margaret.

Widowisko pokazywane na antenie Telewizji Polskiej wyróżnia się oryginalną koncepcją. Zaproszona szesnastka artystów będzie reprezentować poszczególne województwa, co pozwoli stworzyć na scenie muzyczną mapę kraju. Dla wielbicieli ich talentu będzie to doskonała okazja do usłyszenia ulubionych wykonawców w całkowicie odmiennym repertuarze.

Kto wystąpi na koncercie TVP 11 listopada? Pełna lista artystów i województw

Skład tego widowiska prezentuje się niezwykle okazale, łącząc na jednej scenie wykonawców reprezentujących odmienne generacje oraz style muzyczne. Każdemu artyście przyporządkowano konkretny region kraju i jego lokalną tradycję muzyczną, z której będzie czerpał podczas występu. Poniżej prezentujemy kompletne zestawienie gwiazd wraz z przypisanymi im województwami.

Maryla Rodowicz (lubuskie)

(lubuskie) Justyna Steczkowska (podkarpackie)

(podkarpackie) Andrzej Piaseczny (świętokrzyskie)

(świętokrzyskie) Tatiana Okupnik (łódzkie)

(łódzkie) Tomasz Organek (kujawsko-pomorskie)

(kujawsko-pomorskie) Margaret (zachodniopomorskie)

(zachodniopomorskie) Kasia Sienkiewicz (mazowieckie)

(mazowieckie) Kasia Lins (wielkopolskie)

(wielkopolskie) Kasia Stankiewicz (warmińsko-mazurskie)

(warmińsko-mazurskie) Natalia Muianga (pomorskie)

(pomorskie) Marika (podlaskie)

(podlaskie) Igo (małopolskie)

(małopolskie) Jarecki (opolskie)

(opolskie) Grubson (śląskie)

(śląskie) Igor Herbut (dolnośląskie)

(dolnośląskie) Livka (lubelskie)

Dodatkowo przed publicznością zaprezentują się czerpiące z tradycji ludowej formacje Kapela Maliszów oraz Dagadana.

Andrzej Piaseczny wspomina obchody niepodległości w dawnych czasach

Zaangażowanie w to wydarzenie skłoniło wykonawców do podzielenia się własnymi przemyśleniami dotyczącymi tradycji oraz historii. Na osobiste wyznanie zdecydował się Andrzej Piaseczny, który zauważył zmianę w podejściu do Święta Niepodległości na przestrzeni kolejnych dekad.

- Dla mnie 11 listopada to data o podwójnej mocy. Kiedy nas wychowywano – moje pokolenie uczono, że jedynym, słusznym miejscem w kalendarzu na świętowanie niepodległości jest 22 lipca – wspomina wokalista. - Powinniśmy wiedzieć – niezależnie od tego jakie pokolenie reprezentujemy – że będąc otwartym - można pamiętać o swojej wyjątkowości. O swoim języku, historii, literaturze. O tym wszystkim, co – wprawdzie otwartych – ale czyni z nas ciągle wyjątkowych, Polaków – dodaje Piaseczny.

Margaret apeluje do fanów o szacunek dla wolności przed koncertem 11 listopada

Zbliżone refleksje zaprezentowała Margaret, której przypadła rola reprezentantki województwa zachodniopomorskiego. Piosenkarka użyła tej sposobności, aby zwrócić się do słuchaczy z ważnym apelem dotyczącym pielęgnowania pamięci oraz szanowania wolności.

- Szanujmy wolność. Opiekujmy się nią z troską. Pamiętajmy, że wolność, to nie pewnik i coś, co nam się należy, bo w dzisiejszych czasach przestaje ona być czymś oczywistym i stałym – mówi artystka.

Polecamy: Moje ciało. Mój głos. Moje myśli. Margaret w najnowszym wydaniu magazynu "ESKA Story"

Koncert "Wspólna Niepodległa" w TVP1. Kiedy i gdzie oglądać? [Transmisja na żywo]

Gospodarzem wieczoru będzie Piotr Jędrzejek, dziennikarz związany z TVP Info. W roli gości wystąpią ponadto bohaterowie programu „Europa da się lubić – nowe pokolenie”, a także wyróżniona w kampanii „Polska NA TAK” nauczycielka i promotorka aktywności fizycznej z gminy Białe Błota.

Widowisko „Wspólna Niepodległa” zaplanowano na 11 listopada przed gmachem Muzeum Historii Polski na warszawskiej Cytadeli, a udział w nim jest bezpłatny. Telewizyjna relacja na żywo wystartuje o godzinie 17:30 na kanale TVP1.

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