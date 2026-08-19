Eryk Moczko w Progresji! Premierowy koncert "FAMILY BRAND" już 29 października

Eryk Moczko to nazwisko, które od kilku lat elektryzuje polską scenę muzyczną. Jego unikalne połączenie rapu, popu i elektroniki zaskarbiło mu rzesze oddanych fanów. Teraz artysta staje przed kolejnym ważnym etapem w swojej karierze, wydając czwarty studyjny album, "FAMILY BRAND", którego premiera na żywo odbędzie się w kultowej warszawskiej Progresji.

"FAMILY BRAND" – nowy rozdział w karierze Eryka Moczki

Nowy krążek Eryka Moczki, zatytułowany „FAMILY BRAND”, to 17 świeżych utworów, które z pewnością umocnią jego pozycję w branży. Artysta zaprosił do współpracy czołowe postaci polskiego rapu – na płycie pojawią się między innymi Kizo, White2115 i Kuqe2115. To zapowiedź mocnego i zróżnicowanego materiału, który z pewnością zaskoczy i zachwyci słuchaczy. Koncert w Progresji 29 października 2026 roku będzie pierwszą okazją, by usłyszeć ten materiał w pełnej krasie, w żywym wykonaniu. To wydarzenie obowiązkowe dla każdego fana Eryka Moczki i dobrej muzyki.

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Od Sztokholmu po TikToka. Muzyczna podróż Eryka Moczki

Muzyczna przygoda Eryka Moczki rozpoczęła się w 2018 roku. Kluczowym momentem w jego rozwoju była praca w Northbound Studio w Sztokholmie, gdzie pod okiem uznanych producentów szlifował swój unikalny styl, łączący rap, pop i elektronikę. Później dołączył do kolektywu DRE$$CODE, a jego kariera nabrała tempa. Artysta ma na swoim koncie występy na prestiżowych festiwalach, takich jak Orange Warsaw Festival (u boku The Kid LAROIa) oraz solowy debiut na SBM Festival. Po wydaniu "MŁODY E MIXTAPE" i viralowych singli "NAPALONE FANKI" oraz "ENZO", w 2025 roku premierę miało wydawnictwo "V24", które tylko potwierdziło jego rosnącą popularność. Ostatnie miesiące to pasmo sukcesów – utwory Eryka regularnie zdobywają popularność na TikToku, a jego społeczność fanów dynamicznie rośnie. Na początku roku zagrał również dwa koncerty u boku Marcus & Martinus, a przed premierą "FAMILY BRAND" wypuścił takie hity jak "GDY CIĘ NIE MA" z PlanBe, "DESIGNER" z Żabsonem i MIÜ oraz "K <3".

Bilety na koncert Eryka Moczki w Progresji

Nie przegap okazji, by być częścią tego wyjątkowego wydarzenia! Przedsprzedaż biletów rozpocznie się w piątek, 21 sierpnia o godzinie 17:00. Bilety kupisz online na: bit.ly/ERYK_MOCZKO_WWA. Wejściówki będą dostępne również w autoryzowanych punktach sprzedaży: www.winiarybookings.pl, Going, Empik Bilety, Eventim, Ebilet, Ticketmaster.

Ważne ostrzeżenie: Organizatorzy proszą o kupowanie biletów wyłącznie w autoryzowanych punktach sprzedaży. Poprzez kupno wejściówek od osób trzecich możecie zostać Państwo oszukani. Zadbajcie o bezpieczeństwo swoich pieniędzy i komfort uczestnictwa w koncercie.

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