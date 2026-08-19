Nominacje do Video Music Awards 2026. Madonna rozbiła bank. Ma szansę na aż 11 nagród!

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Nadchodzi gala Video Music Awards 2026
Video Music Awards 2026 odbędą się w niedzielę, 27 września w Los Angeles. Jak co roku będzie to jedno z najważniejszych wydarzeń w muzycznym kalendarzu. MTV przyznaje statuetki Moon Person od 1984 roku, a dziś należą one do najbardziej prestiżowych wyróżnień w branży. W przeciwieństwie do Grammy nagrody VMA koncentrują się przede wszystkim na teledyskach, choć przyznawane są również m.in. w kategoriach Artysta roku, Piosenka roku i Najlepszy nowy artysta. Największym prestiżem cieszy się jednak tytuł Teledysku roku. W ubiegłym roku zdobyła go Ariana Grande za "Brighter Days Ahead". W tegorocznej edycji najwięcej nominacji otrzymała Madonna – ma szansę na aż 11 statuetek. Kategorie VMA podzielono na dwie grupy: główne, w których o zwycięzcach decydują fani w internetowym głosowaniu, oraz techniczne, oceniane przez specjalnie powołane jury. Sprawdź, kto w tym roku może sięgnąć po Video Music Award.
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Video Music Awards 2026 - kategorie główne
Teledysk roku
- Ariana Grande – "hate that i made you love me"
- Bruno Mars – "I Just Might"
- GENER8ION – "STORM" starring Yung Lean
- Madonna – "Confessions II – The Film"
- Sabrina Carpenter – "Tears"
- Taylor Swift – "The Fate of Ophelia"
Artysta roku
- Ariana Grande
- Bruno Mars
- Madonna
- Morgan Wallen
- Sabrina Carpenter
- Taylor Swift
Piosenka roku
- BTS – "Swim"
- Ella Langley – "Choosin' Texas"
- HUNTR/X: EJAE, Audrey Nuna, REI AMI – "Golden"
- Madonna & Sabrina Carpenter – "Bring Your Love"
- Olivia Dean – "Man I Need"
- PinkPantheress + Zara Larsson – "Stateside"
- RAYE – "WHERE IS MY HUSBAND!"
Najlepszy nowy artysta
- Bella Kay
- CORTIS
- Magnus Ferrell
- Malcolm Todd
- Myles Smith
- Sienna Spiro
- Stella Lefty
Najlepsza teledysk we współpracy
- Clipse, Kendrick Lamar, Pusha T, Malice – "Chains & Whips"
- French Montana x Max B – "Ever Since U Left Me"
- Madonna & Sabrina Carpenter – "Bring Your Love"
- PinkPantheress + Zara Larsson – "Stateside"
- Shakira & Burna Boy – "Dai Dai"
- Teyana Taylor & Lucky Daye – "Hard Part"
Najlepszy teledysk pop
- Ariana Grande – "hate that i made you love me"
- Charli xcx – "SS26"
- LISA – "Dream" feat. Kentaro Sakaguchi
- Olivia Rodrigo – "drop dead"
- Sabrina Carpenter – "House Tour"
- Tate McRae – "Nobody's Girl"
- Taylor Swift – "The Fate of Ophelia"
Najlepszy teledysk hip-hopowy
- Cardi B feat. Kehlani – "Safe"
- Don Toliver – "E85"
- Drake – "Janice STFU"
- Megan Thee Stallion – "LOVER GIRL"
- Travis Scott – "DUMBO"
- Tyler, The Creator – "SUGAR ON MY TONGUE"
Najlepszy teledysk R&B
- Bruno Mars – "I Just Might"
- Chris Brown – "It Depends/Obvious"
- Dave & Tems – "Raindance"
- Justin Bieber – "YUKON"
- Kehlani – "Folded"
- Mariah the Scientist & Kali Uchis – "Is It a Crime"
Najlepszy teledysk alternatywny
- Geese – "Taxes"
- mgk & Fred Durst – "FIX UR FACE"
- Noah Kahan – "The Great Divide"
- Olivia Rodrigo – "the cure"
- SOMBR – "Homewrecker"
- Tame Impala – "Dracula"
- twenty one pilots – "Drag Path"
Najlepszy teledysk dance'owy
- Bebe Rexha & Faithless – "New Religion"
- Harry Styles – "Aperture"
- Lady Gaga & Doechii – "RUNWAY"
- Madonna – "Confessions II – The Film"
- PinkPantheress + Zara Larsson – "Stateside"
- Slayyyter – "DANCE…"
- Tate McRae – "Nobody's Girl"
Najlepszy teledysk latynoski
- Anitta with Shakira – "Choka Choka"
- Bad Bunny – "NUEVAYoL"
- Fuerza Regida – "TU SANCHO"
- KAROL G – "Papasito"
- Rosalía ft. Yahritza Y Su Esencia – "La Perla"
- Ryan Castro, Kapo & GANGSTA – "LA VILLA"
- Shakira & Burna Boy – "Dai Dai"
Najlepszy teledysk k-popowy
- BLACKPINK – "JUMP"
- BTS – "SWIM"
- CORTIS – "REDRED"
- KATSEYE – "PINKY UP"
- LE SSERAFIM (feat. j-hope of BTS) – "SPAGHETTI"
- LISA – "Dream feat. Kentaro Sakaguchi"
Najlepszy teledysk country
- Ella Langley – "Choosin' Texas"
- Kacey Musgraves – "Dry Spell"
- Lainey Wilson – "Somewhere Over Laredo"
- Luke Combs – "Back in the Saddle"
- Shaboozey – "Cowgirl"
- Stella Lefty – "Boston"
- Tucker Wetmore – "Brunette"
Video Music Awards 2026 - kategorie techniczne
Najlepsza reżyseria
- Ariana Grande – "hate that i made you love me"
- Bruno Mars – "I Just Might"
- GENER8ION – "STORM starring Yung Lean"
- Madonna – "Confessions II – The Film"
- Sabrina Carpenter – "House Tour"
- Taylor Swift – "Opalite"
Najlepsze kierownictwo artystyczne
- Charli xcx – "SS26"
- Lady Gaga & Doechii – "RUNWAY"
- Madonna – "Confessions II – The Film"
- PinkPantheress – "Stateside + Zara Larsson"
- SOMBR – "My Body Isn't Ready"
- Taylor Swift – "The Fate of Ophelia"
Najlepsze zdjęcia
- A$AP Rocky – "PUNK ROCKY"
- Ariana Grande – "hate that i made you love me"
- LISA – "Dream feat. Kentaro Sakaguchi"
- Madonna – "Confessions II – The Film"
- Shaboozey – "Cowgirl"
- Taylor Swift – "The Fate of Ophelia"
Najlepszy montaż
- Ariana Grande – "hate that i made you love me"
- Bruno Mars – "I Just Might"
- LISA – "Dream feat. Kentaro Sakaguchi"
- Madonna – "Confessions II – The Film"
- Sabrina Carpenter – "House Tour"
- Taylor Swift – "The Fate of Ophelia"
Najlepsza choreografia
- GENER8ION – "STORM starring Yung Lean"
- Harry Styles – "Dance No More"
- KATSEYE – "PINKY UP"
- Madonna – "Confessions II – The Film"
- Tate McRae – "Nobody's Girl"
- Taylor Swift – "The Fate of Ophelia"
Najlepsze efekty specjalne
- Ariana Grande – "hate that i made you love me"
- JISOO X ZAYN – "Eyes Closed"
- Madonna – "Confessions II – The Film"
- PinkPantheress – "Stateside + Zara Larsson"
- RAYE ft. Hans Zimmer – "Click Clack Symphony."
- Taylor Swift – "The Fate of Ophelia"