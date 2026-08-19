Nominacje do Video Music Awards 2026. Madonna rozbiła bank. Ma szansę na aż 11 nagród!

Adrian Rybak
Adrian Rybak
2026-08-19 8:39

Video Music Awards to jedne z najważniejszych nagród w przemyśle muzycznym. Statuetki przyznawane są za najlepsze teledyski. Artyści nagradzani są także w kategoriach pobocznych za najlepsze piosenki, debiut czy współpraca. Poznaliśmy tegoroczną listę nominowanych. Najwięcej nominacji zdobyła Madonna! Kto jeszcze ma szanse na statuetki?

Nadchodzi gala Video Music Awards 2026

Video Music Awards 2026 odbędą się w niedzielę, 27 września w Los Angeles. Jak co roku będzie to jedno z najważniejszych wydarzeń w muzycznym kalendarzu. MTV przyznaje statuetki Moon Person od 1984 roku, a dziś należą one do najbardziej prestiżowych wyróżnień w branży. W przeciwieństwie do Grammy nagrody VMA koncentrują się przede wszystkim na teledyskach, choć przyznawane są również m.in. w kategoriach Artysta roku, Piosenka roku i Najlepszy nowy artysta. Największym prestiżem cieszy się jednak tytuł Teledysku roku. W ubiegłym roku zdobyła go Ariana Grande za "Brighter Days Ahead". W tegorocznej edycji najwięcej nominacji otrzymała Madonna – ma szansę na aż 11 statuetek. Kategorie VMA podzielono na dwie grupy: główne, w których o zwycięzcach decydują fani w internetowym głosowaniu, oraz techniczne, oceniane przez specjalnie powołane jury. Sprawdź, kto w tym roku może sięgnąć po Video Music Award.

ZOBACZ TAKŻE: Miała 25 lat, gdy zaczęła podbijać świat. Tak przez lata zmieniała się Madonna

Ponad 1,5 miliona ludzi w jednym miejscu! Madonna pobiła koncertowy rekord The Rolling Stones

Video Music Awards 2026 - kategorie główne

Teledysk roku

  • Ariana Grande – "hate that i made you love me"
  • Bruno Mars – "I Just Might"
  • GENER8ION – "STORM" starring Yung Lean
  • Madonna – "Confessions II – The Film"
  • Sabrina Carpenter – "Tears"
  • Taylor Swift – "The Fate of Ophelia"

Artysta roku

  • Ariana Grande
  • Bruno Mars
  • Madonna
  • Morgan Wallen
  • Sabrina Carpenter
  • Taylor Swift

Piosenka roku

  • BTS – "Swim"
  • Ella Langley – "Choosin' Texas"
  • HUNTR/X: EJAE, Audrey Nuna, REI AMI – "Golden"
  • Madonna & Sabrina Carpenter – "Bring Your Love"
  • Olivia Dean – "Man I Need"
  • PinkPantheress + Zara Larsson – "Stateside"
  • RAYE – "WHERE IS MY HUSBAND!"

Najlepszy nowy artysta

  • Bella Kay
  • CORTIS
  • Magnus Ferrell
  • Malcolm Todd
  • Myles Smith
  • Sienna Spiro
  • Stella Lefty

Najlepsza teledysk we współpracy

  • Clipse, Kendrick Lamar, Pusha T, Malice – "Chains & Whips"
  • French Montana x Max B – "Ever Since U Left Me"
  • Madonna & Sabrina Carpenter – "Bring Your Love"
  • PinkPantheress + Zara Larsson – "Stateside"
  • Shakira & Burna Boy – "Dai Dai"
  • Teyana Taylor & Lucky Daye – "Hard Part"

Najlepszy teledysk pop

  • Ariana Grande – "hate that i made you love me"
  • Charli xcx – "SS26"
  • LISA – "Dream" feat. Kentaro Sakaguchi
  • Olivia Rodrigo – "drop dead"
  • Sabrina Carpenter – "House Tour"
  • Tate McRae – "Nobody's Girl"
  • Taylor Swift – "The Fate of Ophelia"

Najlepszy teledysk hip-hopowy

  • Cardi B feat. Kehlani – "Safe"
  • Don Toliver – "E85"
  • Drake – "Janice STFU"
  • Megan Thee Stallion – "LOVER GIRL"
  • Travis Scott – "DUMBO"
  • Tyler, The Creator – "SUGAR ON MY TONGUE"

Najlepszy teledysk R&B

  • Bruno Mars – "I Just Might"
  • Chris Brown – "It Depends/Obvious"
  • Dave & Tems – "Raindance"
  • Justin Bieber – "YUKON"
  • Kehlani – "Folded"
  • Mariah the Scientist & Kali Uchis – "Is It a Crime"

Najlepszy teledysk alternatywny

  • Geese – "Taxes"
  • mgk & Fred Durst – "FIX UR FACE"
  • Noah Kahan – "The Great Divide"
  • Olivia Rodrigo – "the cure"
  • SOMBR – "Homewrecker"
  • Tame Impala – "Dracula"
  • twenty one pilots – "Drag Path"

Najlepszy teledysk dance'owy 

  • Bebe Rexha & Faithless – "New Religion"
  • Harry Styles – "Aperture"
  • Lady Gaga & Doechii – "RUNWAY"
  • Madonna – "Confessions II – The Film"
  • PinkPantheress + Zara Larsson – "Stateside"
  • Slayyyter – "DANCE…"
  • Tate McRae – "Nobody's Girl"

Najlepszy teledysk latynoski

  • Anitta with Shakira – "Choka Choka"
  • Bad Bunny – "NUEVAYoL"
  • Fuerza Regida – "TU SANCHO"
  • KAROL G – "Papasito"
  • Rosalía ft. Yahritza Y Su Esencia – "La Perla"
  • Ryan Castro, Kapo & GANGSTA – "LA VILLA"
  • Shakira & Burna Boy – "Dai Dai"

Najlepszy teledysk k-popowy

  • BLACKPINK – "JUMP"
  • BTS – "SWIM"
  • CORTIS – "REDRED"
  • KATSEYE – "PINKY UP"
  • LE SSERAFIM (feat. j-hope of BTS) – "SPAGHETTI"
  • LISA – "Dream feat. Kentaro Sakaguchi"

Najlepszy teledysk country

  • Ella Langley – "Choosin' Texas"
  • Kacey Musgraves – "Dry Spell"
  • Lainey Wilson – "Somewhere Over Laredo"
  • Luke Combs – "Back in the Saddle"
  • Shaboozey – "Cowgirl"
  • Stella Lefty – "Boston"
  • Tucker Wetmore – "Brunette"
Tak prezentowały się dwiazdy podczas MTV Video Music Awards 2024
Galeria zdjęć 17

Video Music Awards 2026 - kategorie techniczne

Najlepsza reżyseria

  • Ariana Grande – "hate that i made you love me"
  • Bruno Mars – "I Just Might"
  • GENER8ION – "STORM starring Yung Lean"
  • Madonna – "Confessions II – The Film"
  • Sabrina Carpenter – "House Tour"
  • Taylor Swift – "Opalite"

Najlepsze kierownictwo artystyczne

  • Charli xcx – "SS26"
  • Lady Gaga & Doechii – "RUNWAY"
  • Madonna – "Confessions II – The Film"
  • PinkPantheress – "Stateside + Zara Larsson"
  • SOMBR – "My Body Isn't Ready"
  • Taylor Swift – "The Fate of Ophelia"

Najlepsze zdjęcia

  • A$AP Rocky – "PUNK ROCKY"
  • Ariana Grande – "hate that i made you love me"
  • LISA – "Dream feat. Kentaro Sakaguchi"
  • Madonna – "Confessions II – The Film"
  • Shaboozey – "Cowgirl"
  • Taylor Swift – "The Fate of Ophelia"

Najlepszy montaż

  • Ariana Grande – "hate that i made you love me"
  • Bruno Mars – "I Just Might"
  • LISA – "Dream feat. Kentaro Sakaguchi"
  • Madonna – "Confessions II – The Film"
  • Sabrina Carpenter – "House Tour"
  • Taylor Swift – "The Fate of Ophelia"

Najlepsza choreografia

  • GENER8ION – "STORM starring Yung Lean"
  • Harry Styles – "Dance No More"
  • KATSEYE – "PINKY UP"
  • Madonna – "Confessions II – The Film"
  • Tate McRae – "Nobody's Girl"
  • Taylor Swift – "The Fate of Ophelia"

Najlepsze efekty specjalne

  • Ariana Grande – "hate that i made you love me"
  • JISOO X ZAYN – "Eyes Closed"
  • Madonna – "Confessions II – The Film"
  • PinkPantheress – "Stateside + Zara Larsson"
  • RAYE ft. Hans Zimmer – "Click Clack Symphony."
  • Taylor Swift – "The Fate of Ophelia"

Rolki

nagrody mtv
nagrody muzyczne
mtv video music awards nominacje