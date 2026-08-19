Nominacje do Video Music Awards 2026. Madonna rozbiła bank. Ma szansę na aż 11 nagród!

Nadchodzi gala Video Music Awards 2026

Video Music Awards 2026 odbędą się w niedzielę, 27 września w Los Angeles. Jak co roku będzie to jedno z najważniejszych wydarzeń w muzycznym kalendarzu. MTV przyznaje statuetki Moon Person od 1984 roku, a dziś należą one do najbardziej prestiżowych wyróżnień w branży. W przeciwieństwie do Grammy nagrody VMA koncentrują się przede wszystkim na teledyskach, choć przyznawane są również m.in. w kategoriach Artysta roku, Piosenka roku i Najlepszy nowy artysta. Największym prestiżem cieszy się jednak tytuł Teledysku roku. W ubiegłym roku zdobyła go Ariana Grande za "Brighter Days Ahead". W tegorocznej edycji najwięcej nominacji otrzymała Madonna – ma szansę na aż 11 statuetek. Kategorie VMA podzielono na dwie grupy: główne, w których o zwycięzcach decydują fani w internetowym głosowaniu, oraz techniczne, oceniane przez specjalnie powołane jury. Sprawdź, kto w tym roku może sięgnąć po Video Music Award.

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Video Music Awards 2026 - kategorie główne

Teledysk roku

Ariana Grande – "hate that i made you love me"

Bruno Mars – "I Just Might"

GENER8ION – "STORM" starring Yung Lean

Madonna – "Confessions II – The Film"

Sabrina Carpenter – "Tears"

Taylor Swift – "The Fate of Ophelia"

Artysta roku

Ariana Grande

Bruno Mars

Madonna

Morgan Wallen

Sabrina Carpenter

Taylor Swift

Piosenka roku

BTS – "Swim"

Ella Langley – "Choosin' Texas"

HUNTR/X: EJAE, Audrey Nuna, REI AMI – "Golden"

Madonna & Sabrina Carpenter – "Bring Your Love"

Olivia Dean – "Man I Need"

PinkPantheress + Zara Larsson – "Stateside"

RAYE – "WHERE IS MY HUSBAND!"

Najlepszy nowy artysta

Bella Kay

CORTIS

Magnus Ferrell

Malcolm Todd

Myles Smith

Sienna Spiro

Stella Lefty

Najlepsza teledysk we współpracy

Clipse, Kendrick Lamar, Pusha T, Malice – "Chains & Whips"

French Montana x Max B – "Ever Since U Left Me"

Madonna & Sabrina Carpenter – "Bring Your Love"

PinkPantheress + Zara Larsson – "Stateside"

Shakira & Burna Boy – "Dai Dai"

Teyana Taylor & Lucky Daye – "Hard Part"

Najlepszy teledysk pop

Ariana Grande – "hate that i made you love me"

Charli xcx – "SS26"

LISA – "Dream" feat. Kentaro Sakaguchi

Olivia Rodrigo – "drop dead"

Sabrina Carpenter – "House Tour"

Tate McRae – "Nobody's Girl"

Taylor Swift – "The Fate of Ophelia"

Najlepszy teledysk hip-hopowy

Cardi B feat. Kehlani – "Safe"

Don Toliver – "E85"

Drake – "Janice STFU"

Megan Thee Stallion – "LOVER GIRL"

Travis Scott – "DUMBO"

Tyler, The Creator – "SUGAR ON MY TONGUE"

Najlepszy teledysk R&B

Bruno Mars – "I Just Might"

Chris Brown – "It Depends/Obvious"

Dave & Tems – "Raindance"

Justin Bieber – "YUKON"

Kehlani – "Folded"

Mariah the Scientist & Kali Uchis – "Is It a Crime"

Najlepszy teledysk alternatywny

Geese – "Taxes"

mgk & Fred Durst – "FIX UR FACE"

Noah Kahan – "The Great Divide"

Olivia Rodrigo – "the cure"

SOMBR – "Homewrecker"

Tame Impala – "Dracula"

twenty one pilots – "Drag Path"

Najlepszy teledysk dance'owy

Bebe Rexha & Faithless – "New Religion"

Harry Styles – "Aperture"

Lady Gaga & Doechii – "RUNWAY"

Madonna – "Confessions II – The Film"

PinkPantheress + Zara Larsson – "Stateside"

Slayyyter – "DANCE…"

Tate McRae – "Nobody's Girl"

Najlepszy teledysk latynoski

Anitta with Shakira – "Choka Choka"

Bad Bunny – "NUEVAYoL"

Fuerza Regida – "TU SANCHO"

KAROL G – "Papasito"

Rosalía ft. Yahritza Y Su Esencia – "La Perla"

Ryan Castro, Kapo & GANGSTA – "LA VILLA"

Shakira & Burna Boy – "Dai Dai"

Najlepszy teledysk k-popowy

BLACKPINK – "JUMP"

BTS – "SWIM"

CORTIS – "REDRED"

KATSEYE – "PINKY UP"

LE SSERAFIM (feat. j-hope of BTS) – "SPAGHETTI"

LISA – "Dream feat. Kentaro Sakaguchi"

Najlepszy teledysk country

Ella Langley – "Choosin' Texas"

Kacey Musgraves – "Dry Spell"

Lainey Wilson – "Somewhere Over Laredo"

Luke Combs – "Back in the Saddle"

Shaboozey – "Cowgirl"

Stella Lefty – "Boston"

Tucker Wetmore – "Brunette"

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Video Music Awards 2026 - kategorie techniczne

Najlepsza reżyseria

Ariana Grande – "hate that i made you love me"

Bruno Mars – "I Just Might"

GENER8ION – "STORM starring Yung Lean"

Madonna – "Confessions II – The Film"

Sabrina Carpenter – "House Tour"

Taylor Swift – "Opalite"

Najlepsze kierownictwo artystyczne

Charli xcx – "SS26"

Lady Gaga & Doechii – "RUNWAY"

Madonna – "Confessions II – The Film"

PinkPantheress – "Stateside + Zara Larsson"

SOMBR – "My Body Isn't Ready"

Taylor Swift – "The Fate of Ophelia"

Najlepsze zdjęcia

A$AP Rocky – "PUNK ROCKY"

Ariana Grande – "hate that i made you love me"

LISA – "Dream feat. Kentaro Sakaguchi"

Madonna – "Confessions II – The Film"

Shaboozey – "Cowgirl"

Taylor Swift – "The Fate of Ophelia"

Najlepszy montaż

Ariana Grande – "hate that i made you love me"

Bruno Mars – "I Just Might"

LISA – "Dream feat. Kentaro Sakaguchi"

Madonna – "Confessions II – The Film"

Sabrina Carpenter – "House Tour"

Taylor Swift – "The Fate of Ophelia"

Najlepsza choreografia

GENER8ION – "STORM starring Yung Lean"

Harry Styles – "Dance No More"

KATSEYE – "PINKY UP"

Madonna – "Confessions II – The Film"

Tate McRae – "Nobody's Girl"

Taylor Swift – "The Fate of Ophelia"

Najlepsze efekty specjalne