Kanye West ogłosił koncert w... Rosji! Kolejny skandaliczny ruch amerykańskiego rapera

Kanye West zagra w Rosji

Koncerty Kanye Westa w Rosji zaplanowano na październik i mają odbyć się w Sankt Petersburgu. Sprzedaż biletów na te wydarzenia rozpoczęła się w poniedziałek i – ku zaskoczeniu wielu – wejściówki na Gazprom Arenę o pojemności 70 000 miejsc zostały wyprzedane w ciągu zaledwie kilku godzin. West staje się największą zachodnią gwiazdą, która zagra w Rosji od czasu inwazji na Ukrainę. Rosjanie świętują, ale fani są coraz bardziej przerażeni decyzjami rapera, który jeszcze kilka lat temu był uważany za jedną z najważniejszych postaci współczesnej muzyki rozrywkowej.

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Państwa Europy zamykają mu drzwi

Kanye Westa od lat boryka się z konsekwencjami swoich antysemickich i proniemieckich wypowiedzi. W styczniu raper publicznie przeprosił za swoje słowa, tłumacząc je urazem mózgu i chorobą dwubiegunową. Mimo przeprosin, letnia europejska trasa koncertowa Westa napotkała na liczne problemy. Kilka koncertów zostało odwołanych w związku z oburzeniem opinii publicznej na jego wcześniejsze poglądy. W Wielkiej Brytanii odwołano festiwal Wireless, gdzie West miał być główną gwiazdą przez trzy wieczory, po tym jak odmówiono mu wjazdu do kraju. Brytyjskie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych uzasadniło decyzję, stwierdzając, że obecność rapera "nie sprzyjałaby dobru publicznemu". Koncerty we Francji, Włoszech, Czechach i Polsce również zostały odwołane, choć występy w Hiszpanii, Portugalii, Holandii, Turcji i Albanii doszły do skutku.

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Nieliczni występują w kraju Putina

Koncerty zachodnich artystów były powszechne przed inwazją Rosji na Ukrainę. Jednak wraz z zawieszeniem działalności wielu wytwórni płytowych w Rosji podczas wojny, tylko nieliczni artyści zdecydowali się na występy. Byli to głównie artyści drugiego rzutu, tacy jak Tyga, DaBaby, Akon czy Lil Pump. Jason Derulo występował w Sankt Petersburgu i Moskwie w zeszłym roku, obiecując fanom powrót podczas swojej światowej trasy w 2026 roku.