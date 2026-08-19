Męskie Granie 2026: Finał w Warszawie. Harmonogram godzinowy wszystkich koncertów w piątek i w sobotę 21 i 22 sierpnia

Przed nami już ostatni przystanek na rozpisce tegorocznej edycji legendarnej na polskim rynku muzycznym letniej trasy koncertowej - Męskiego Grania. Przypominamy, że w tym roku sporo już zaczęło się dziać wokół wydarzenia w kwietniu, kiedy to ujawniono za jednym zamachem skład tegorocznej Orkiestry Męskiego Grania oraz światło dzienne ujrzał jej oficjalny hymn. Tym samym stało się jasne, że Zalia, Vito Bambino i Igor Herbut szybko podbili serca słuchaczy i słuchaczek kawałkiem Nareszcie - a następnie drugim w historii Męskiego Grania singlem Tańczę.

Cała trasa zaś rozpoczęła się oficjalnie w ostatni weekend czerwca. O ile w lipcu wszystko wokół Męskiego Grania przebiegało bez większych komplikacji, o tyle już na przełomie lipca i sierpnia podczas przystanku we Wrocławiu miała miejsce ewakuacja, w wyniku czego do skutku nie doszło kilka piątkowych koncertów. Cała sytuacja spotkała się ze skrajnymi reakcjami obecnych na miejscu:

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Zalia - On Air Music Awards 2026

FINAŁ Męskiego Grania 2026 w Warszawie. Sprawdź czasówkę wszystkich koncertów

Przed nami już jednak ten ostatni weekend w ramach Męskiego Grania 2026! Trasa zakończy swój bieg w Warszawie na terenie tutejszego Lotniska Bemowo. Znany jest już oficjalny harmonogram wszystkich koncertów - rozpiskę znajdziesz poniżej:

Piątek, 21 sierpnia

Scena Główna

15:45 — Wiktor Dyduła

16:50 — Zakopower x Miuosh

18:05 — Kacperczyk

19:40 — IGO

21:05 — Zalewski

22:30 — Męskie Granie Przestawia: PRO8L3M gra Kazika

23:05 — Męskie Granie Przestawia: KULT

Scena Ż

16:20 — Omasta

17:30 — Warszawskie Combo Taneczne i Księżniczki feat. Kasia Lins, Margaret, Mery Spolsky

18:45 — MG x Jarocin: „Moja krew, twoja krew”

20:25 — Igor Herbut Solo

21:55 — Fisz i Emade: Pan Ef Pan Emade

Sobota, 22 sierpnia

Scena Główna

16:00 — Cinnamon Gum

17:05 — Kasia Sienkiewicz

18:15 — Ralph Kaminski

19:40 — Abradab / Kaliber 44 feat. Gutek, Rahim, Fokus, EJ Eprom, K2, Kleszcz

21:10 — Nosowska

22:45 — Męskie Granie Orkiestra 2026: Igor Herbut, Zalia, Vito Bambino

Scena Ż

16:35 — Hela

17:40 — Ofelia

19:00 — Zalia

20:25 — Edyta Bartosiewicz Solo Act

21:55 — Acid Drinkers