Narkotyki w krakowskim Płaszowie. Trzy osoby tymczasowo aresztowane

Policja dotarła do mieszkania w Płaszowie

16 października 2026 roku krakowscy policjanci pojechali na jedno z osiedli w Płaszowie. Z ich ustaleń wynikało, że mogą tam przebywać osoby mające zakazane substancje. Po południu zauważyli samochód, którym kierował 22-latek, wcześniej interesujący policjantów. Funkcjonariusze poinformowali go o przyczynach interwencji, a następnie udali się z nim do mieszkania. W lokalu przebywali również młoda kobieta i jej 42-letni partner.

Policja zabezpieczyła w Płaszowie marihuanę, ketaminę i NEP

Podczas przeszukania mieszkania policjanci znaleźli worki z suszem roślinnym, białym granulatem i krystalicznymi substancjami. Zabezpieczyli również przedmioty, które mogły służyć do porcjowania i pakowania narkotyków. Po zważeniu substancji i przebadaniu ich narkotestem ustalono, że wśród zabezpieczonych rzeczy było prawie 2,7 kilograma marihuany oraz niemal kilogram ketaminy. W pozostałych woreczkach znajdowały się także niemal kilogram NEP oraz 200 kilogramów substancji mogących służyć do jego produkcji.

Przedmioty przypominające broń i zarzuty narkotykowe

Policjanci zabezpieczyli w mieszkaniu i samochodzie, którym kierował 22-latek, także przedmioty przypominające broń palną. Przekazano je do dalszej analizy balistycznej. Funkcjonariusze znaleźli również paralizator oraz znaczną ilość gotówki. Zatrzymani usłyszeli zarzuty posiadania i wprowadzania do obrotu znacznych ilości środków odurzających oraz substancji psychoaktywnych, a także wytwarzania znacznych ilości substancji psychotropowej zawierającej NEP.

Tymczasowy areszt dla trojga zatrzymanych

22-latek odpowie również za kierowanie samochodem mimo obowiązującego zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych. Wszystkie zatrzymane osoby były wcześniej notowane w związku z przestępstwami narkotykowymi. Sąd Rejonowy, na wniosek Prokuratury Rejonowej dla Krakowa-Podgórza, zastosował wobec 22-latka, jego rówieśnicy i 42-latka tymczasowe aresztowanie na trzy miesiące. Za posiadanie znacznych ilości narkotyków grozi kara do 10 lat więzienia, za wytwarzanie znacznych ilości substancji psychotropowych, do 20 lat więzienia, a za złamanie zakazu prowadzenia pojazdów, do 5 lat więzienia.

Źródło: Policja.pl