Narkotyki w krakowskim Płaszowie. Trzy osoby tymczasowo aresztowane

Redakcja Eska Regiony
Redakcja Eska Regiony
2026-10-23 15:22

16 października 2026 roku policjanci zatrzymali w krakowskim Płaszowie 22-latka, jego rówieśnicę i 42-latka. W mieszkaniu oraz samochodzie zabezpieczyli między innymi marihuanę, ketaminę, NEP i substancje mogące służyć do jego produkcji. Sąd zastosował wobec całej trójki tymczasowe aresztowanie na trzy miesiące.

Srebrne kajdanki leżą na ciemnym blacie. O aresztowaniu trojga osób z Krakowa-Płaszowa przeczytasz na Eska.
Autor: Redakcja Informacyjna AI/ Wygenerowane przez AI Na ciemnym, lekko teksturowanym tle leżą metalowe kajdanki, dominując prawą połowę kadru. Kajdanki są srebrzysto-szare, z wyraźnymi refleksami światła na ich powierzchni, co nadaje im połyskujący wygląd. Widoczne są dwa połączone ze sobą okrągłe mankiety oraz mechanizm blokujący. Tło jest nieostre, przechodzące od ciemnoszarego po lewej stronie do jaśniejszego, rozmytego odcienia po prawej, gdzie pada intensywniejsze światło.

Policja dotarła do mieszkania w Płaszowie

16 października 2026 roku krakowscy policjanci pojechali na jedno z osiedli w Płaszowie. Z ich ustaleń wynikało, że mogą tam przebywać osoby mające zakazane substancje. Po południu zauważyli samochód, którym kierował 22-latek, wcześniej interesujący policjantów. Funkcjonariusze poinformowali go o przyczynach interwencji, a następnie udali się z nim do mieszkania. W lokalu przebywali również młoda kobieta i jej 42-letni partner.

Policja zabezpieczyła w Płaszowie marihuanę, ketaminę i NEP

Podczas przeszukania mieszkania policjanci znaleźli worki z suszem roślinnym, białym granulatem i krystalicznymi substancjami. Zabezpieczyli również przedmioty, które mogły służyć do porcjowania i pakowania narkotyków. Po zważeniu substancji i przebadaniu ich narkotestem ustalono, że wśród zabezpieczonych rzeczy było prawie 2,7 kilograma marihuany oraz niemal kilogram ketaminy. W pozostałych woreczkach znajdowały się także niemal kilogram NEP oraz 200 kilogramów substancji mogących służyć do jego produkcji.

Przedmioty przypominające broń i zarzuty narkotykowe

Policjanci zabezpieczyli w mieszkaniu i samochodzie, którym kierował 22-latek, także przedmioty przypominające broń palną. Przekazano je do dalszej analizy balistycznej. Funkcjonariusze znaleźli również paralizator oraz znaczną ilość gotówki. Zatrzymani usłyszeli zarzuty posiadania i wprowadzania do obrotu znacznych ilości środków odurzających oraz substancji psychoaktywnych, a także wytwarzania znacznych ilości substancji psychotropowej zawierającej NEP.

Tymczasowy areszt dla trojga zatrzymanych

22-latek odpowie również za kierowanie samochodem mimo obowiązującego zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych. Wszystkie zatrzymane osoby były wcześniej notowane w związku z przestępstwami narkotykowymi. Sąd Rejonowy, na wniosek Prokuratury Rejonowej dla Krakowa-Podgórza, zastosował wobec 22-latka, jego rówieśnicy i 42-latka tymczasowe aresztowanie na trzy miesiące. Za posiadanie znacznych ilości narkotyków grozi kara do 10 lat więzienia, za wytwarzanie znacznych ilości substancji psychotropowych, do 20 lat więzienia, a za złamanie zakazu prowadzenia pojazdów, do 5 lat więzienia.

Źródło: Policja.pl

 

ROLKI