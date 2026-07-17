Wielki sukces Ewy Farnej w Polsce. Bilety na jej koncert na Torwarze rozeszły się w mgnieniu oka!

Ewa Farna na Torwarze 2027

Chociaż trudno w to uwierzyć, Ewa Farna zadebiutowała na polskim rynku blisko dwie dekady temu. W listopadzie 2007 roku swoją premierę miał krążek "Sam na sam" - pierwsze wydawnictwo Farnej w całości w języku polskim, a trzecie w jej katalogu, licząc krążki nagrane po czesku. Oznacza to, że w przyszłym roku artystka wraz z fanami świętować będą ważny jubileusz - 20 lat obecności na estradzie.

Farna, która przeżywa aktualnie renesans swojej kariery, m.in. za sprawą niespodziewanego duetu z Dua Lipą podczas jednego z jej koncertów w Czechach, postanowiła celebrować na całego, zapowiadając wyjątkowy koncert na warszawskim Torwarze. Wydarzenie zaplanowano na 28 kwietnia przyszłego roku. Swoją drogą - będzie to pierwszy koncert Farnej na COS Torwar! Zainteresowanie wejściówkami okazało się tak duże, że już po chwili można było ogłaszać sold-out! Piosenkarka jest wniebowzięta. Polscy wielbiciele udowodnili, że także u nas, nie tylko w Czechach, może wyprzedawać spore obiekty.

Ewa Farna z nową płytą w Radiu ESKA

Farna wyprzedała Torwar!

Ewa Farna cieszy się wielką popularnością w Czechach. Artystka wyprzedaje największe obiekty w kraju. Zaledwie kilka tygodni temu, jako pierwsza wokalistka, wypełniła Stadion Eden w Pradze. I to nie raz, a aż trzykrotnie! Show Farnej zobaczyło w sumie ok. 100 tys. osób. Zachwycony poziomem był raper OKI, który wystąpił z wokalistką jako jej gość.

W Polsce nie było nigdy takiego koncertu. Żaden Polak nie zrobił takiego koncertu jaki Ewa dzisiaj zrobiła. Jestem pod ogromnym wrażeniem. Jeździłem po wielu koncertach na całym świecie, ale to jest superstar level. Koniec świata. Kochamy Ewę Farnę - zachwycał się.

Fani piosenkarki z Polski byli zasmuceni faktem, iż u nas w kraju nie jest należycie doceniana. Jak widać, to już przeszłość. Wystarczyła bowiem chwila, by koncert na Torwarze został całkowicie wyprzedany. Nie ma Lipy, jest wielki sukces! A może będzie i kolejna data?