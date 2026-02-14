Wszystko jasne! Jedna z najpopularniejszych piosenkarek potwierdziła oficjalnie spekulacje fanów na temat ważnego życiowego wydarzenia. Spekulacje trwały od samego początku roku, kiedy Doda wykreowała bingo na najbliższe 12 miesięcy, podając trzy plany, wśród których dwa były prawdziwe. Po wydaniu nowego singla "Pamiętnik" jasne stało się to, że gwiazda albo wyjdzie za mąż, albo zagra na PGE Narodowym. Fani już wcześniej rozwiązali zagadkę, odliczając czas do wielkiego ogłoszenia koncertowego.

Doda na PGE Narodowym. Piosenkarka ogłosiła wymarzony koncert w walentynki

Nadając znad Wisły w sukni ślubnej, Doda ostatecznie ucięła pogłoski. Choć niektórzy mogliby na pierwszy rzut oka pomyśleć, że faktycznie gwiazda planuje ślub do końca roku, to jednak fani z radością odkryli, że koncert na Stadionie Narodowym stanie się faktem. Piosenkarka poinformowała podczas transmisji na Instagramie, że już jutro, 15 lutego, rozpocznie się sprzedaż biletów.

Ta data nie jest przypadkiem: Doda będzie obchodzić swoje 42. urodziny! Tym samym, sprawiła samej sobie wyjątkowy prezent - show, o którym od dawna marzyła. Kiedy odbędzie się koncert? Data wydarzenia i inne szczegóły nie zostały jeszcze oficjalnie podane. Fani już teraz są zachwyceni i nie mogą doczekać się tego, co ich idolka przygotowała na ogromny koncert w stolicy. Warto przypomnieć, że jeszcze przed wywiadami udzielonymi na początku stycznia wspominała o tym, że chciałaby wystąpić na PGE Narodowym. Była zresztą jedną z gwiazd kilku edycji koncertu "Roztańczony PGE Narodowy".

Piosenkarka jest zapracowana - nowy singiel i akcje na rzecz zwierząt

W ostatnich miesiącach Doda miała na głowie wiele obowiązków. Zgodnie z noworocznym bingiem, ostatnio wydała pierwszy od dłuższego czasu utwór - "Pamiętnik". W rozmowie z Kasią Węsierską w studiu Radia ESKA artystka opowiedziała o tym osobistym singlu oraz własnym pamiętniku prowadzonym przez piętnaście lat. Ostatnio głośno było również o jej działaniach na rzecz zwierząt, w tym w kontekście patoschronisk. Piosenkarka zaangażowała się w pomoc pupilom w trakcie zimy, nagłaśniała nadużycia, pojawiła się na posiedzeniach sejmowej komisji specjalnej poświęconej tej tematyce, a także spotkała się z Ministrem Sprawiedliwości oraz parą prezydencką. Teraz do jej wypełnionego różnymi działaniami kalendarza możemy dodać upragniony koncert na PGE Narodowym.