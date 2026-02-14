Ekstraklasa koszykarek. Zwycięstwo VBW Gdynia z Isands Wichoś, która zawodniczka zagrała decydującą rolę?

VBW Gdynia – Isands Wichoś: zacięta walka na parkiecie

Mecz Ekstraklasy koszykarek pomiędzy VBW Gdynia a Isands Wichoś Jelenia Góra dostarczył wielu emocji, rozstrzygając się wynikiem 79:67. Początek spotkania był bardzo wyrównany, o czym świadczą wyniki dwóch pierwszych kwart. Pierwsza odsłona zakończyła się minimalnym prowadzeniem Isands Wichoś 14:13, natomiast w drugiej kwarcie drużyna z Jeleniej Góry powiększyła swoją przewagę, wygrywając 23:21.

Na przerwę zespoły schodziły z wynikiem 37:34 na korzyść Isands Wichoś Jelenia Góra, co zapowiadało ekscytującą drugą połowę. Po zmianie stron, w trzeciej kwarcie, VBW Gdynia rozpoczęła odrabianie strat, wygrywając ten fragment 22:18. Decydująca okazała się czwarta kwarta, w której gospodynie zdominowały parkiet, zwyciężając 23:12 i tym samym przechylając szalę zwycięstwa na swoją stronę.

Kluczowe postacie: kto zdobył najwięcej punktów dla drużyn?

Wśród zawodniczek VBW Gdynia wyróżniła się Costance Hobby, która zdobyła imponujące 30 punktów, stając się liderką strzelców spotkania. Ważne wsparcie zapewniły Julia Piestrzyńska z 15 punktami oraz Leah Scott, która dołożyła 12 oczek. Karolina Ułan również przyczyniła się do zwycięstwa, notując 11 punktów, a Karolina Maj dorzuciła 8.

W zespole Isands Wichoś Jelenia Góra najlepszą strzelczynią była Kinga Dzierbicka, która uzbierała 24 punkty. Skutecznie wspierała ją Agata Stępień z dorobkiem 17 punktów oraz Jastina Kosalewicz, zdobywczyni 13 oczek. Joanna Pawlukiewicz wniosła 6 punktów, natomiast Patrycja Domka zakończyła mecz z 5 punktami, a Martyna Kurkowiak z 2.

