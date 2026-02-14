Doda zamieniła pamiętnik na piosenki. Zdradziła, że było to po ślubie!

Doda należy niewątpliwie do największych sław polskiego show biznesu. Przez ponad dwie dekady kariery piosenkarka zasłynęła nie tylko muzycznymi hitami i spektakularnymi występami, ale też wyjątkowym charakterem, budzącym zainteresowanie życiem prywatnym czy jasnymi stanowiskami w różnych sprawach. Ostatnio głośno było o jej działaniach na rzecz zwierząt, w tym kontekście patoschronisk. Nie zabrakło też miejsca na nowy utwór "Pamiętnik", o którym porozmawiała z Kasią Węsierską dla Radia ESKA.

Jeśli ktoś nie chce mnie poznać - to jego strata! Doda o prawdziwej sobie i nowym singlu

Doda pisała pamiętnik przez piętnaście lat. Przestała jako mężatka

Przy okazji premiery singla "Pamiętnik" Doda odwiedziła studio Radia ESKA i wróciła wspomnieniami do tego, jak sama konsekwentnie prowadziła osobiste zapiski. Prowadzenie pamiętnika zaczęła w wieku dziewięciu lat i kontynuowała przez półtorej dekady! Jak zdradziła Kasi Węsierskiej, przestała spisywać swoje codzienne myśli w połowie małżeństwa z Radosławem Majdanem, gdy miała 24 lata. Podkreśliła jednak, że od zawsze potrafiła wyrażać swoje przekonania na głos, co podobało się jej rodzicom.

"W połowie mojego pierwszego małżeństwa przestałam pisać pamiętnik. [...] Miałam ten moment, kiedy zamykałam się w moim pokoju i to była moja rutyna, że ja przelewałam myśli na papier. Czułam się wtedy wolna od nich, jakkolwiek mi ciążyły, ale też nie miałam problemów z ekspresją. Zawsze mówiłam to, co myślałam. Nie żyłam w więzieniu, które stworzyliby mi rodzice" - oceniła.

Piosenki zastąpiły prywatne zapiski. W nich ukryte są tajemnice Dody!

Dlaczego Doda porzuciła pisanie pamiętnika? Jak mówi, tę funkcję zaczęły pełnić jej liczne piosenki. Gwiazda napisała wiele tekstów zarówno do swoich ikonicznych hitów, jak i mniej znanych, ale równie wartościowych utworów. Piosenkarka jest przekonana, że przy właściwej interpretacji w słowach jej piosenek można odkryć wiele jej sekretów.

"Ja zamieniłam później pisanie pamiętnika na pisanie tekstów. I chyba dlatego przestałam go pisać, bo po prostu piosenki, których napisałam kilkaset, a może nie kilkaset, ale dużo na swoje płyty, były takim substytutem. Gdyby dobrze zinterpretować to, co tam napisałam, to by wszyscy mieli czarno na białym wszystkie moje sekrety" - powiedziała.

Czy po "Pamiętniku" Doda ma kolejne muzyczne lub koncertowe plany? Czy nie brakuje jej tego, że ludzie nie chcą jej lepiej poznać? Nie mogło też zabraknąć tematu dobrostanu zwierząt i podziału ludzi na tych, którzy lubią czworonogi, oraz tych, którym na nich nie zależy. Wszystkiego się dowiecie, oglądając całą rozmowę z artystką na kanale Radia ESKA.

