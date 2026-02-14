Damian Żurek czwarty w Mediolanie. Jak blisko Polak był medalu?

Damian Żurek blisko podium na 500 m

Polski reprezentant w łyżwiarstwie szybkim, Damian Żurek, uzyskał czwarte miejsce w biegu na 500 metrów podczas tegorocznych igrzysk olimpijskich w Mediolanie. Czas 34,35 sekundy, jaki osiągnął, pozwolił mu znaleźć się w ścisłej czołówce światowej. Wynik ten pokazuje jego rosnącą formę i potencjał na przyszłe sukcesy. Polak stoczył zaciętą walkę z najlepszymi zawodnikami globu.

Do brązowego medalu Żurkowi zabrakło zaledwie 0,09 sekundy, co podkreśla niezwykle wyrównany poziom rywalizacji. Trzecie miejsce zajął Kanadyjczyk Laurent Dubreuil z czasem 34,26. Holender Jenning de Boo, podobnie jak na dystansie 1000 metrów, ponownie wywalczył srebrny medal z wynikiem 33,88 sekundy. Wyniki te świadczą o małych różnicach decydujących o końcowych pozycjach.

Kto zdobył drugie złoto w Mediolanie?

Zwycięzcą olimpijskiego biegu na 500 m w Mediolanie został Amerykanin Jordan Stolz, który zanotował imponujący czas 33,77 sekundy. To jego drugi złoty medal na tych igrzyskach, wcześniej triumfował również na dystansie 1000 metrów. Dominacja Stolza w tegorocznych zawodach jest widoczna, co potwierdza jego pozycję w światowym łyżwiarstwie szybkim. Amerykanin okazał się bezkonkurencyjny.

Wynik Jordana Stolza na 500 m był o 0,58 sekundy lepszy od czasu Damiana Żurka. Polskiemu zawodnikowi do srebra zabrakło znacznie więcej, ale walka o brąz była niezwykle zacięta. Przypomnijmy, że na dystansie 1000 metrów Żurek również otarł się o podium, przegrywając medal o 0,07 sekundy. Polski łyżwiarz dwukrotnie potwierdził swoją przynależność do światowej czołówki.

