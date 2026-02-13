Jessie Ware gwiazdą Bestsellerów Empiku 2025! Kiedy i gdzie oglądać?

Jessie Ware gościem specjalnym Bestsellerów Empiku 2025

Już 24 lutego na gali Bestsellery Empiku 2025 wystąpi Jessie Ware! Uznana artystka uświetni to wyjątkowe wydarzenie, które podsumowuje miniony rok w świecie kultury. Transmisję z gali będzie można oglądać w TVN.

Bestsellery Empiku 2025: święto kultury i muzyki

Bestsellery Empiku to coroczne święto, podczas którego nagradzani są twórcy w kategoriach: książka, muzyka, film i audio. Oprócz wręczenia statuetek, gala to także spektakularne widowisko muzyczne, na którym występują zarówno polscy artyści, jak i goście z zagranicy. W tym roku, obok Mroza, Igo i Zalii, na scenie pojawi się Jessie Ware.

Jessie Ware promuje nowy album "Superbloom"

Jessie Ware przygotowuje się do premiery albumu "Superbloom", który ukaże się 10 kwietnia i jest już dostępny w przedsprzedaży. Inspiracją dla nowego materiału był legendarny nowojorski klub Studio 54. Artystka eksploruje tematy dotyku, przyjemności, bliskości i więzi. Płytę promuje singiel "I Could Get Used To This", który, zdaniem krytyków, ostatecznie ugruntował jej status diwy.

Muzyczna wizja gali Bestsellery Empiku 2025

Kuba Galiński, który czuwa nad muzyczną stroną gali, zdradza:

Chciałem przenieść widzów i publiczność z dużej, eleganckiej sali do przestrzeni klubowej, w której może wydarzyć się wszystko – taneczna impreza albo jazzowy czy alternatywny koncert. W tym roku mamy na scenie Bestsellerów Empiku naprawdę wielkie nazwiska i to samo w sobie było ogromną inspiracją. Tworząc wspólnie aranżacje, słuchaliśmy bardzo dużo muzyki, podrzucaliśmy sobie różne pomysły i rozwiązania. Mam nadzieję, że finalnie udało się stworzyć naprawdę ciekawe połączenia. Chciałbym, żeby publiczność podczas gali doświadczyła pełnej palety muzycznych kolorów.

Gdzie i kiedy oglądać Bestsellery Empiku 2025?

Transmisja z gali Bestsellery Empiku 2025 rozpocznie się 24 lutego o godzinie 20:15 w TVN. Równolegle będzie można śledzić streaming na Facebooku i YouTube Empiku, gdzie pojawią się dodatkowe występy muzyczne. Wydarzenie poprowadzi Marcin Prokop. Nie przegapcie tego wyjątkowego wieczoru!