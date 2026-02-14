PlusLiga: Aluron CMC Warta Zawiercie pewnie zwycięża. Co zadecydowało o tak przekonującym wyniku?

PlusLiga: Aluron CMC Warta Zawiercie dominuje.

W rozegranym spotkaniu **PlusLigi siatkarzy** drużyna Aluron CMC Warta Zawiercie pokonała zespół Barkom Każany Lwów. Mecz zakończył się wynikiem 0:3 w setach na korzyść gości z Zawiercia. Pierwsze dwie partie przebiegły pod wyraźną kontrolą Jurajskich Rycerzy, którzy skutecznie realizowali swoją taktykę. Ich przewaga była widoczna na parkiecie już od pierwszych akcji spotkania.

Wyniki poszczególnych setów to 17:25 oraz 13:25, co świadczy o **dużej różnicy punktowej** między zespołami w początkowej fazie meczu. Spotkanie, które rozegrano w hali, przyciągnęło uwagę kibiców oczekujących na emocjonujące starcie. Mimo ambitnej postawy Barkomu Każany Lwów, siatkarze z Zawiercia konsekwentnie budowali swoją przewagę, dążąc do zwycięstwa.

Jakie składy wyjściowe zagrały w meczu?

W zespole Aluron CMC Warta Zawiercie na boisku pojawili się kluczowi zawodnicy. W podstawowym składzie znaleźli się Mateusz Bieniek, Bartłomiej Bołądź, Bartosz Kwolek, Adrian Markiewicz, Aaron Russell oraz Miguel Tavares Rodrigues. Ich gra była **zgrana i efektywna**, co przełożyło się na dominację w spotkaniu. Rolę libero pełnił Jakub Popiwczak, a z ławki rezerwowych weszli m.in. Jakub Czerwiński, Kyle Ensing i Jakub Nowosielski, wzmacniając drużynę w newralgicznych momentach.

Zespół Barkom Każany Lwów wystąpił w składzie, który obejmował Lukasa Kampę, Ilię Kowalowa, Lorenzo Pope'a, Andrija Rogożyna, Władysława Szczurowa oraz Wasyla Tupczi. Pozycja libero należała do Jarosława Pampuszko, który starał się **utrzymać przyjęcie na wysokim poziomie**. W trakcie meczu na boisku pojawili się także Julius Firkal, Mykoła Kuc, Yamato Nakano i Dmytro Wijecki, próbując odmienić losy rywalizacji, jednak bez powodzenia.

