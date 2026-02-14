Cracovia - Jagiellonia bez bramek. Kto stracił punkty w walce o ligowe cele?

Cracovia Jagiellonia: Bezbramkowy remis w Ekstraklasie

W rozgrywanym meczu Ekstraklasy piłkarskiej drużyny Cracovii Kraków i Jagiellonii Białystok podzieliły się punktami. Spotkanie na stadionie w Krakowie zakończyło się wynikiem 0:0, co oznacza, że żadna z ekip nie zdołała przełamać obrony rywala. Mimo starań obu stron, brak goli zadecydował o podziale ligowych punktów w ten weekend.

Remis bezbramkowy to rezultat, który może mieć różne implikacje dla obu klubów w kontekście ich celów na bieżący sezon. Dla jednych może to być punkt zdobyty na trudnym terenie, dla innych zaś utracona szansa na awans w tabeli. Takie starcia często świadczą o solidnej defensywie lub problemach w ofensywie obu zespołów.

Ilu zawodników otrzymało żółte kartki w meczu Cracovia - Jagiellonia?

W trakcie meczu sędzia Piotr Lasyk z Bytomia musiał kilkukrotnie sięgać po kartki, aby utrzymać dyscyplinę na boisku. W zespole gospodarzy, Cracovii Kraków, żółte kartki otrzymali Mateusz Praszelik, Brahim Traore oraz Martin Minczew. Te upomnienia mogą mieć znaczenie w kontekście kolejnych spotkań ligowych.

Również piłkarze Jagiellonii Białystok nie ustrzegli się kar. Żółte kartki zobaczyli Andy Pelmard, Bernardo Vital, Afimico Pululu oraz Yuki Kobayashi. Starcie obu drużyn obejrzało 10 101 widzów, którzy mieli nadzieję na więcej bramek, ale mimo to byli świadkami zaciętej walki o ligowe punkty w Krakowie.

