Ekstraklasa koszykarek. Co zadecydowało o wysokim zwycięstwie Energi Toruń nad Wisłą Kraków?

Mecz Wisła – Energa w Ekstraklasie koszykarek

Spotkanie Ekstraklasy koszykarek pomiędzy Wisłą Kraków a Energą Toruń zakończyło się zwycięstwem gości wynikiem 85:63. Przebieg meczu wskazywał na przewagę Energi już od początkowych kwart, choć pierwsza odsłona była jeszcze wyrównana. Torunianki sukcesywnie budowały swoją przewagę, kontrolując wydarzenia na parkiecie.

Szczegółowe wyniki poszczególnych kwart to 18:19, 13:25, 20:26 i 11:16. Druga i trzecia kwarta okazały się decydujące dla wyniku końcowego, gdzie Energa Toruń uzyskała znaczącą przewagę punktową. Wisła Kraków starała się odrabiać straty, lecz nie była w stanie zatrzymać rozpędzonych rywalek, które prezentowały skuteczniejszą grę zespołową.

Najlepsze strzelczynie meczu Wisła – Energa?

W szeregach Wisły Kraków najwięcej punktów zdobyła Sara Vujacić, która zanotowała 17 oczek. Wspierały ją Martyna Stasiuk z 15 punktami oraz Agata Gilmajster, która dołożyła 10 punktów. Pozostałe zawodniczki, takie jak Martyna Jasiulewicz (8) i Taylor Williams (7), również przyczyniły się do dorobku punktowego drużyny.

Dla zwycięskiej Energi Toruń najlepszą strzelczynią okazała się Mama Kapinga Maweja, zdobywając 23 punkty. Duże wsparcie zapewniła jej Asianae Johnson z 18 oczkami, a także Sarah Sagerer z 13 punktami. Stella Tarkovicova (12) i Ewelina Śmiałek (7) również miały istotny wkład w końcowy rezultat, prezentując wysoką skuteczność w ataku.

