Don't Let Daddy Know 2026 już 14 lutego. Przeżyj niezapomnianą noc! Kto wystąpi?

Don't Let Daddy Know to popularne w wielu krajach imprezy poświęcone muzyce elektronicznej i podobnym gatunkom. Od małych koncertów projekt ewoluował w międzynarodowe wydarzenia goszczone przez największe areny na mapie Europy. Trzecia polska edycja DLDK pod patronatem Radia ESKA odbędzie się już w walentynkową noc w Gdańsku-Sopocie.
Don't Let Daddy Know 2026 w Gdańsku-Sopocie
Don't Let Daddy Know to globalna marka, która od lat elektryzuje fanów muzyki EDM na całym świecie. Te imprezy to prawdziwy synonim najwyższej jakości produkcji, oszałamiających efektów specjalnych i przede wszystkim - doskonałej muzyki. Każda edycja jest podróżą w świat dźwięków, wizualizacji i niezapomnianych emocji.
DLDK to coś więcej niż tylko impreza muzyczna – to doświadczenie, które zostaje w pamięci na długo. Polska edycja, organizowana teraz po raz trzeci, z roku na rok przyciąga coraz większą liczbę entuzjastów muzyki elektronicznej, pragnących przeżyć noc pełną wrażeń.
Kto wystąpi i co z biletami? Znamy line-up
Jak przekazali organizatorzy, tegoroczne gwiazdy DLDK to:
- Don Diablo
- Sebastian Ingrosso
- Blasterjaxx
- Brennan Heart
- Maddix
- Third Party
- Melo.Kids
- Paul Aristo
- Beat & Encore
Wejściówki dostępne są w sprzedaży za pośrednictwem platformy ebilet.pl. Istnieje też możliwość zakupu biletów VIP, które upoważniają między innymi do wstępu do specjalnych, ekskluzywnych stref. Impreza przewidziana jest tylko dla osób pełnoletnich. Nie zwlekaj z decyzją i spędź ten magiczny wieczór z nami!