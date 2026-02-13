Don't Let Daddy Know 2026 już 14 lutego. Przeżyj niezapomnianą noc! Kto wystąpi?

Don't Let Daddy Know to popularne w wielu krajach imprezy poświęcone muzyce elektronicznej i podobnym gatunkom. Od małych koncertów projekt ewoluował w międzynarodowe wydarzenia goszczone przez największe areny na mapie Europy. Trzecia polska edycja DLDK pod patronatem Radia ESKA odbędzie się już w walentynkową noc w Gdańsku-Sopocie.

Jeśli ktoś nie chce mnie poznać - to jego strata! Doda o prawdziwej sobie i nowym singlu

Don't Let Daddy Know 2026 w Gdańsku-Sopocie

Don't Let Daddy Know to globalna marka, która od lat elektryzuje fanów muzyki EDM na całym świecie. Te imprezy to prawdziwy synonim najwyższej jakości produkcji, oszałamiających efektów specjalnych i przede wszystkim - doskonałej muzyki. Każda edycja jest podróżą w świat dźwięków, wizualizacji i niezapomnianych emocji.

DLDK to coś więcej niż tylko impreza muzyczna – to doświadczenie, które zostaje w pamięci na długo. Polska edycja, organizowana teraz po raz trzeci, z roku na rok przyciąga coraz większą liczbę entuzjastów muzyki elektronicznej, pragnących przeżyć noc pełną wrażeń.

ZOBACZ TEŻ: Anyma w Polsce 2026! Kiedy i gdzie koncert DJ-a, który podbija świat muzyki elektronicznej?

Kto wystąpi i co z biletami? Znamy line-up

Jak przekazali organizatorzy, tegoroczne gwiazdy DLDK to:

Don Diablo

Sebastian Ingrosso

Blasterjaxx

Brennan Heart

Maddix

Third Party

Melo.Kids

Paul Aristo

Beat & Encore

Wejściówki dostępne są w sprzedaży za pośrednictwem platformy ebilet.pl. Istnieje też możliwość zakupu biletów VIP, które upoważniają między innymi do wstępu do specjalnych, ekskluzywnych stref. Impreza przewidziana jest tylko dla osób pełnoletnich. Nie zwlekaj z decyzją i spędź ten magiczny wieczór z nami!