Turniej ATP w Dallas. Dwóch Amerykanów zagra o trofeum, ale kto ma większe szanse?

Redakcja Informacyjna ESKA.pl
Źródło PAP
2026-02-15 10:17

W emocjonującym turnieju ATP w Dallas poznaliśmy finalistów. Amerykanie Taylor Fritz i Ben Shelton zmierzą się w decydującym starciu. Obaj tenisiści, najwyżej rozstawieni w imprezie, wykazali się znakomitą formą, pokonując wymagających rywali w półfinałach. Zwycięstwo w turnieju ATP w Dallas będzie dla jednego z nich znaczącym osiągnięciem, jednak droga do trofeum nie była łatwa, a finał zapowiada się na zaciętą rywalizację.

Półfinały ATP Dallas: Droga do finału

W pierwszym półfinale najwyżej rozstawiony Amerykanin Taylor Fritz pokonał doświadczonego Chorwata Marina Cilica. Mecz zakończył się wynikiem 7:6 (7-5), 7:6 (7-3), co świadczy o zaciętej walce na korcie. Fritz zaprezentował solidną grę, a jego zwycięstwo nad byłym mistrzem US Open jest potwierdzeniem jego wysokiej formy i aspiracji. Obaj zawodnicy musieli rozegrać tie-breaki w obu setach, aby rozstrzygnąć kwestię awansu do finału.

Drugi półfinał przyniósł równie emocjonujące rozstrzygnięcia, gdzie Ben Shelton zmierzył się z broniącym tytułu Kanadyjczykiem Denisem Shapovalovem. Młody Amerykanin wygrał po trzysetowej batalii 4:6, 6:4, 7:6 (7-4). To zwycięstwo nad utalentowanym Shapovalovem, który triumfował w Dallas rok temu, podkreśla rosnącą siłę Sheltona i jego determinację w dążeniu do sukcesu. Mecz był pełen zwrotów akcji i trzymał kibiców w napięciu do samego końca.

Finał ATP Dallas: Stawka i bilans bezpośrednich spotkań?

Taylor Fritz stanie przed szansą zdobycia swojego jedenastego tytułu w karierze. To dla niego okazja, aby umocnić swoją pozycję w światowym rankingu i dodać kolejne prestiżowe trofeum do swojej kolekcji. Dotychczasowe osiągnięcia Fritza wskazują, że jest on jednym z czołowych amerykańskich tenisistów, a każdy kolejny triumf świadczy o jego konsekwentnym rozwoju. Wygrana w Dallas umocni jego status faworyta w nadchodzących turniejach.

Dla Bena Sheltona finał w turnieju ATP w Dallas to z kolei szansa na czwarte zwycięstwo w karierze. Młody zawodnik, który dynamicznie wchodzi do światowej czołówki, ma okazję zdobyć kolejny ważny tytuł. To będzie ich trzeci mecz w historii, a bilans dotychczasowych spotkań jest remisowy, wynosi 1-1. Ta równowaga zapowiada niezwykle wyrównane i zacięte starcie o mistrzostwo w Teksasie, co dodatkowo podgrzewa atmosferę przed finałem.

