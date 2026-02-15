Kacper Tomasiak z kolejnym medalem igrzysk. Co o jego sukcesie mówi legenda polskich skoków?

Kacper Tomasiak zaskoczył na dużej skoczni

Olimpijczyk Kazimierz Długopolski, uczestnik igrzysk w Sapporo (1972) i Lake Placid (1980), wyraził zdziwienie brązowym medalem Kacpra Tomasiaka na dużej skoczni. To osiągnięcie, które miało miejsce podczas igrzysk w Mediolanie i Cortinie d'Ampezzo, było dla niego większym zaskoczeniem niż wcześniejsze srebro zdobyte na normalnym obiekcie. Długopolski śledził występy młodego zawodnika.

Dwukrotny olimpijczyk przyznał, że medal na mniejszej skoczni, biorąc pod uwagę technikę Tomasiaka i sprzyjające warunki pogodowe, był bardziej przewidywalny. Na dużej skoczni nie był on jednak pewien dyspozycji 19-letniego skoczka. W konkursie na dużej skoczni Tomasiak ustąpił miejsca jedynie Słoweńcowi Domenowi Prevcowi oraz Japończykowi Renowi Nikaido.

Co czeka Tomasiaka po medalach olimpijskich?

Kazimierz Długopolski, który w latach 2009-2025 trenował zawodników zakopiańskiego AZS, w tym Kamila Stocha, uważa, że drugi medal olimpijski powinien dodać Tomasiakowi pewności. Według szkoleniowca, 19-latek z Bielska-Białej powinien z jeszcze większą wiarą przystępować do przyszłych konkursów, włączając w to zawody Pucharu Świata. To kluczowe dla jego dalszego rozwoju.

Długopolski wyraził nadzieję, że ten sezon będzie nadal udany dla Kacpra Tomasiaka. Podkreślił również, że prawdziwy sprawdzian nastąpi w kolejnym sezonie, kiedy to opadną emocje związane z igrzyskami. Olimpijczyk wierzy w potencjał młodego skoczka, licząc na jego dalszą ciężką pracę i kolejne sukcesy w świecie skoków narciarskich.

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje. Jeżeli widzisz błąd, daj nam znać.