Polscy olimpijczycy walczą o kolejne starty. Jak niedzielne występy wpłyną na ich drogę do Igrzysk 2026?

Polskie nadzieje w łyżwiarstwie szybkim i alpejskim gigancie

Wśród polskich sportowców duże nadzieje wiązane są z występem Kai Ziomek-Nogal w sprincie łyżwiarskim na 500 metrów. Zawodniczka ta wcześniej triumfowała w zawodach Pucharu Świata w Inzell, co świadczy o jej wysokiej formie. Na starcie, obok Ziomek-Nogal, staną również Martyna Baran i Andżelika Wójcik, rozpoczynając rywalizację w Mediolanie o godzinie 17:03.

Jeszcze wcześniej do walki o medale przystąpi Maryna Gąsienica-Daniel, startując w slalomie gigancie, który jest jej koronną konkurencją. Pierwszy przejazd zaplanowano na godzinę 10:00, a drugi na 13:30. Alpejka zajęła piąte miejsce w styczniowych zawodach Pucharu Świata we włoskim Kronplatz, co pokazuje jej potencjał. Na liście startowej znajduje się 76 zawodniczek, w tym mistrzyni olimpijska z 2022 roku, Szwedka Sara Hector. Gąsienica-Daniel wystartuje z numerem trzynastym.

"Mam nadzieję, że te cztery lata szybko zlecą" - przyznała wówczas Gąsienica-Daniel.

Polskie biathlonistki i biathloniści w biegach na dochodzenie

W niedzielę emocje zagwarantuje również biathlon, gdzie zaplanowano biegi na dochodzenie kobiet i mężczyzn. W rywalizacji pań na dystansie 10 kilometrów wystąpi Kamila Żuk, która w sobotnim sprincie zajęła ósmą pozycję, mimo jednego niecelnego strzału. Polka przystąpi do biegu o godzinie 14:45 ze stratą 1 minuty i 9 sekund do liderki, Norweżki Maren Kirkeeide. Obok Żuk, na starcie pojawią się także Joanna Jakieła (28. w sprincie), Natalia Sidorowicz (41.) oraz Anna Mąka (45.).

Biathloniści natomiast zmierzą się na dystansie 12,5 kilometra. W tej rywalizacji, w której sprint wygrał Francuz Quentin Fillon Maillet, Polskę będą reprezentować Jan Guńka (29. miejsce w sprincie), Grzegorz Galica (37.) i Konrad Badacz (57.). W innych dyscyplinach Linda Weiszewski rozpocznie zmagania w monobobach, natomiast para Julia Szczecinina i Michał Woźniak wystąpi w łyżwiarstwie figurowym. Na dużej skoczni odbędzie się także konkurs kobiet z udziałem Polek Poli Bełtowskiej i Anny Twardosz, przypominając o sobotnim brązowym medalu Kacpra Tomasiaka.

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje. Jeżeli widzisz błąd, daj nam znać.