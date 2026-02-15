Damian Lillard ponownie triumfuje w konkursie rzutów za trzy punkty. Coś takiego udaje się nielicznym w NBA?

2026-02-15 10:18

Damian Lillard, choć wciąż dochodzi do pełni sił po zerwaniu ścięgna Achillesa, ponownie zachwycił. Gwiazda ligi NBA po raz kolejny wygrała konkurs rzutów za trzy punkty podczas Weekendu Gwiazd. Jego imponujący powrót do rywalizacji wzbudził podziw fanów i ekspertów. Jak udało mu się powtórzyć historyczny sukces w konkursie rzutów za trzy punkty?

Autor: Redakcja Publicystyczna AI/ Wygenerowane przez AI Piłka do koszykówki koloru pomarańczowo-brązowego z czarnymi liniami i szorstką teksturą unosi się w powietrzu na pierwszym planie. Pod nią widoczne są dwie jasnej karnacji dłonie z otwartymi palcami, wyciągnięte do góry, z nadgarstkami ozdobionymi dwoma czarnymi gumkami. Tło jest ciemne i rozmyte, z niewyraźnymi, jasnymi punktami i fragmentami jaśniejszych kształtów u dołu.

Lillard dominuje w konkursie rzutów za trzy punkty

Obecny zawodnik Portland Trail Blazers, Damian Lillard, pokazał swoją dominację już w pierwszej rundzie zmagań. Uzyskał 27 punktów, zapewniając sobie miejsce w finale. Do finału wszedł razem z Devinem Bookerem (Phoenix Suns) i Konem Knueppelem (Charlotte Hornets).

W decydującej rundzie Lillard zaprezentował jeszcze lepszą formę, zdobywając 29 punktów. Tym samym pokonał konkurentów, Devina Bookera z Phoenix Suns (27 pkt) oraz Kona Knueppela z Charlotte Hornets (17 pkt), którzy również awansowali do finału konkursu rzutów za trzy punkty.

"Przyjechałem tu pewny siebie. Nie musiałem wychodzić na boisko i grać 40, 35 minut. Myślę, że roczna przerwa sprawiła, że mój umysł i ciało są po prostu świeże. Byłem bardzo podekscytowany rywalizacją" - przyznał Lillard.

Trzykrotny triumf Lillarda – kto dokonał tego wcześniej?

Historyczny sukces Lillarda jest szczególnie znaczący, ponieważ to jego trzecie zwycięstwo w **konkursie rzutów za trzy punkty**. Imponujący wyczyn stawia go w gronie legend, które również trzykrotnie zdobywały ten tytuł. Powtórzył tym samym wyczyny z 2023 i 2024 roku.

Przed Lillardem, jedynie dwie ikony koszykówki, Larry Bird i Craig Hodges, mogły poszczycić się trzema triumfami w tym prestiżowym konkursie, rozgrywanym nieprzerwanie od 1986 roku. Damian Lillard ma 35 lat.

Pozostałe wydarzenia Weekendu Gwiazd NBA

Podczas tego samego Weekendu Gwiazd w lidze NBA, inne dyscypliny również miały swoich bohaterów. W konkursie wsadów najlepszy okazał się Keshad Johnson, reprezentujący barwy Miami Heat. Widzowie mogli podziwiać jego niezwykłe umiejętności i atletyzm.

Rywalizację „Rzucających Gwiazd” zdominowało natomiast trio z New York Knicks, demonstrując świetną współpracę. W niedzielę odbędzie się 75. Mecz Gwiazd w nowej formule, gdzie zmierzą się trzy drużyny: dwie z USA i jedna złożona z graczy zagranicznych, grając systemem „każda z każdą” w meczach trwających 12 minut.

