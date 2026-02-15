Damian Lillard ponownie triumfuje w konkursie rzutów za trzy punkty. Coś takiego udaje się nielicznym w NBA?

Lillard dominuje w konkursie rzutów za trzy punkty

Obecny zawodnik Portland Trail Blazers, Damian Lillard, pokazał swoją dominację już w pierwszej rundzie zmagań. Uzyskał 27 punktów, zapewniając sobie miejsce w finale. Do finału wszedł razem z Devinem Bookerem (Phoenix Suns) i Konem Knueppelem (Charlotte Hornets).

W decydującej rundzie Lillard zaprezentował jeszcze lepszą formę, zdobywając 29 punktów. Tym samym pokonał konkurentów, Devina Bookera z Phoenix Suns (27 pkt) oraz Kona Knueppela z Charlotte Hornets (17 pkt), którzy również awansowali do finału konkursu rzutów za trzy punkty.

"Przyjechałem tu pewny siebie. Nie musiałem wychodzić na boisko i grać 40, 35 minut. Myślę, że roczna przerwa sprawiła, że mój umysł i ciało są po prostu świeże. Byłem bardzo podekscytowany rywalizacją" - przyznał Lillard.

Trzykrotny triumf Lillarda – kto dokonał tego wcześniej?

Historyczny sukces Lillarda jest szczególnie znaczący, ponieważ to jego trzecie zwycięstwo w **konkursie rzutów za trzy punkty**. Imponujący wyczyn stawia go w gronie legend, które również trzykrotnie zdobywały ten tytuł. Powtórzył tym samym wyczyny z 2023 i 2024 roku.

Przed Lillardem, jedynie dwie ikony koszykówki, Larry Bird i Craig Hodges, mogły poszczycić się trzema triumfami w tym prestiżowym konkursie, rozgrywanym nieprzerwanie od 1986 roku. Damian Lillard ma 35 lat.

Pozostałe wydarzenia Weekendu Gwiazd NBA

Podczas tego samego Weekendu Gwiazd w lidze NBA, inne dyscypliny również miały swoich bohaterów. W konkursie wsadów najlepszy okazał się Keshad Johnson, reprezentujący barwy Miami Heat. Widzowie mogli podziwiać jego niezwykłe umiejętności i atletyzm.

Rywalizację „Rzucających Gwiazd” zdominowało natomiast trio z New York Knicks, demonstrując świetną współpracę. W niedzielę odbędzie się 75. Mecz Gwiazd w nowej formule, gdzie zmierzą się trzy drużyny: dwie z USA i jedna złożona z graczy zagranicznych, grając systemem „każda z każdą” w meczach trwających 12 minut.

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje. Jeżeli widzisz błąd, daj nam znać.