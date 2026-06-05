Dawid Podsiadło - Obrotowy Tour 2026 w Chorzowie. GODZINA. O której koncerty 6 i 7 czerwca?

Dawid Podsiadło wraca na stadiony

Dawid Podsiadło wraca na scenę! Po długiej przerwie artysta rozpoczyna nową trasę koncertową. Zaczyna się Obrotowy Tour. Nazwa nie jest przypadkowa, ponieważ gwiazdor będzie śpiewał na scenie 360, czyli zamieszczonej na środku płyty. Oznacza to, że publiczność otoczy scenę oraz miejsca dla fanów będą na wszystkich czterech trybunach. To sprawdzony schemat na koncertach Dawida, ale tym razem artysta zaprezentuje nie tylko znane hity, ale też nowy materiał, którego jeszcze nie miał okazji grać na żywo. Obrotowy Tour rozpocznie się podwójnym wydarzeniem w Chorzowie. 6 i 7 czerwca 2026 Dawid Podsiadło wystąpi na Stadionie Śląskim. Posiadacze biletów na pewno chcą wiedzieć, kiedy będzie można wejść do obiektu oraz kiedy zacznie się występ.

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Dawid Podsiadło w Chorzowie. Godzina otwarcia bramek

Wiadomo już, kiedy fani będą wpuszczani na koncerty Dawida Podsiadły na Stadionie Śląskim. 6 i 7 czerwca harmonogram wpuszczania publiczności będzie wyglądał następująco:

17:00 otwarcie wejścia dla posiadaczy biletów Early Entrance

17:30 otwarcie wejścia dla posiadaczy biletów na płytę oraz trybuny (w tym miejsca VIP)

19:00 otwarcia wejścia dla posiadaczy biletów na loże

Dawid Podsiadło w Chorzowie. Godzina koncertu

O której godzinie rozpoczną się koncerty Dawida Podsiadły w Chorzowie? Organizatorzy informują, że przewidziana godzina to 21:00. Zaznaczają jednak, że pora może ulec małej zmianie. Warto jednak być już o tej porze na swoim miejscu.

Obrotowy Tour 2026 - kiedy i gdzie koncerty?

06.06.2026 – Superauto.pl Stadion Śląski, Chorzów

07.06.2026 – Superauto.pl Stadion Śląski, Chorzów

13.06.2026 – Enea Stadion, Poznań

20.06.2026 – Polsat Plus Arena, Gdańsk

27.06.2026 – PGE Narodowy, Warszawa

28.06.2026 – PGE Narodowy, Warszawa