Eska Music Tour rozgrzeje Szczecin. Dwa koncertowe wieczory pełne największych gwiazd podczas Żagli 2026

Trzy dni święta nad Odrą

Szczecińskie Żagle od lat należą do najważniejszych letnich wydarzeń na Pomorzu Zachodnim. Do miasta przypłyną imponujące żaglowce z Polski i zagranicy, a nadodrzańskie bulwary ponownie wypełnią się spacerowiczami, miłośnikami morskiego klimatu i uczestnikami licznych wydarzeń przygotowanych z myślą o całych rodzinach.

Jednym z najmocniejszych elementów tegorocznego programu będzie Eska Music Tour – dwa koncertowe wieczory, które zgromadzą artystów od lat królujących na radiowych listach przebojów i festiwalowych scenach.

Autor: mat. prasowe/ Materiały prasowe

Piątek połączy klasykę z największymi współczesnymi przebojami

Pierwszy koncertowy wieczór został przygotowany z myślą o publiczności o bardzo różnych muzycznych gustach. Program otworzy wyjątkowy występ Chóru Politechniki Morskiej oraz zespołu Voo Voo. To połączenie chóralnych aranżacji z charakterystycznym stylem formacji Wojciecha Waglewskiego zapowiada niezwykle klimatyczne widowisko.

Autor: mat. prasowe/ Materiały prasowe

Następnie na scenie pojawi się Oskar Cyms – wokalista, którego utwory w ostatnich latach regularnie podbijają listy przebojów.

Autor: mat. prasowe/ Materiały prasowe

Publiczność usłyszy również legendarną grupę IRA, od dekad należącą do najważniejszych przedstawicieli polskiego rocka.

Autor: mat. prasowe/ Materiały prasowe

Finał piątkowego wieczoru będzie należał do Dawida Kwiatkowskiego, którego koncerty od lat przyciągają tłumy fanów i gwarantują widowisko pełne emocji.

Sobota pod znakiem nowoczesnych brzmień

Drugi dzień Eska Music Tour to propozycja przede wszystkim dla fanów współczesnego rapu, popu i klubowych rytmów. Na scenie pojawią się Janusz Walczuk, Blacha 2115 oraz Kinny Zimmer – artyści doskonale znani młodszym słuchaczom i autorzy utworów osiągających miliony odtworzeń w serwisach streamingowych.

Zwieńczeniem koncertowego maratonu będzie występ Young Leosi. Jej energetyczne show oraz największe przeboje sprawią, że sobotni wieczór zamieni się we wspólną zabawę pod gołym niebem.

Nie tylko koncerty

Choć muzyczne wydarzenia przyciągną do Szczecina tysiące uczestników, Żagle 2026 oferują znacznie więcej. W programie znalazły się między innymi rejsy po Odrze, prezentacje żaglowców, Jarmark pod Żaglami, Aleja Artystów, Food Port, strefy edukacyjne i rodzinne, warsztaty, lunapark oraz atrakcje przygotowane specjalnie dla najmłodszych.

Nie zabraknie także sportowych emocji. W planach są Bieg pod Żaglami, Regaty o Puchar Prezydenta Szczecina na Jeziorze Dąbie oraz efektowny pokaz dronów nad Wyspą Grodzką.

Muzyczne zwieńczenie wakacji

Żagle 2026 po raz kolejny pokażą, że Szczecin potrafi łączyć żeglarską tradycję z nowoczesną rozrywką. Spotkanie z imponującymi żaglowcami, bogaty program wydarzeń oraz koncerty największych polskich gwiazd sprawią, że sierpniowy weekend będzie jedną z najciekawszych propozycji końcówki wakacji. To wydarzenie, które może zainteresować zarówno mieszkańców miasta, jak i osoby planujące letni wyjazd do stolicy Pomorza Zachodniego.

Tekst sponsorowany

Żagle w Szczecinie 2026