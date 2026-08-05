Przedostatni przystanek Męskiego Grania 2026 po głośnej ewakuacji we Wrocławiu. Kto zagra w Krakowie? [GODZINY KONCERTÓW]

Nastała właśnie druga połowa lata, a to oznacza, że sezon festiwalowo-koncertowy trwa w najlepsze. Jednym z kluczowych jego punktów jest już tradycyjnie, od ponad 15 lat, Męskie Granie. Letnia trasa koncertowa rozpoczęła się pod koniec czerwca w Żywcu, gdzie zebrana publiczność miała okazję zobaczyć i posłuchać na scenie po raz pierwszy tegorocznej Orkiestry Męskiego Grania, którą tworzą Zalia, Vito Bambino i Igor Herbut.

Wiktor Dyduła Hit Sopot Fastiwal

Po Żywcu wydarzenie dotarło do Poznania, Gdańska, aż w końcu Wrocławia, gdzie napotkało poważne komplikacje. Przypominamy, że nie doszły do skutku zaplanowane na piątek 31 lipca koncerty Łąki Łan oraz Pro8l3mu i Kultu w ramach projektu "Męskie Granie Przestawia". Powodem stały się niesprzyjające warunki atmosferyczne: burze i ulewy, w odpowiedzi na które organizatorzy zarządzili ewakuację. Decyzja ta spotkała się jednak ze skrajnym przyjęciem publiczności. W efekcie organizatorzy wyszli im naprzeciw z propozycją, dotyczącą biletów. Posiadacze jednodniowych wejściówek na piątkowe koncerty Męskiego Grania we Wrocławiu mogą nadal:

wybrać udział w piątkowych koncertach w Krakowie (7 sierpnia) lub w Warszawie (21 sierpnia).

Posiadacze karnetów dwudniowych na koncerty we Wrocławiu mogą:

wziąć udział w piątkowych koncertach w Krakowie (7 sierpnia) lub w Warszawie (21 sierpnia).

27

Męskie Granie w Krakowie. Sprawdź harmonogram koncertów

Tymczasem przed Męskim Graniem przedostatni przystanek. Letnia trasa koncertowa zawita tym razem do Krakowa do tamtejszego Muzeum Lotnictwa Polskiego. Znany jest już harmonogram godzinowy wszystkich występów, które odbędą się w piątek i w sobotę 7 i 8 sierpnia. Sprawdź poniżej rozpiskę z podziałem na dni i sceny:

Piątek, 7.08 — Kraków

Scena Główna

17:00 — Wiktor Dyduła

18:10 — Myslovitz

19:30 — Ralph Kaminski

21:05 — Kacperczyk

22:40 — Męskie Granie Przedstawia: PRO8L3M gra Kazika

23:15 — Męskie Granie Przedstawia: KULT

Scena Ż

17:40 — Piotr Odoszewski

18:55 — Daria ze Śląska

20:20 — Anna Maria Jopek

22:00 — Kosmonauci

Sobota, 8.08 — Kraków

Scena Główna

17:00 — Cinnamon Gum

18:10 — Błażej Król

19:35 — „Byłeś Serca Biciem” — Tribute to Andrzej Zaucha (Grażyna Łobaszewska, Kasia Lins, Igor Herbut, Piotr Zioła, Wiktor Waligóra)

21:05 — Nosowska

22:50 — Męskie Granie Orkiestra 2026 (Igor Herbut, Zalia, Vito Bambino)

Scena Ż

16:35 — Martyna Baranowska

17:40 — Matylda / Łukasiewicz

18:55 — Lech Janerka

20:25 — Edyta Bartosiewicz Solo Act

21:55 — MG x Jarocin: „Moja Krew, Twoja Krew”

Wielki finał tegorocznego Męskiego Grania odbędzie się na warszawskim Lotnisku Bemowo w dniach 21-22 sierpnia.

Męskie Granie. Oto ranking hymnów festiwalu: od najsłabszego do najlepszego: