ME w pływaniu. Dobre miejsce Polek w Paryżu

Wyniki finału w Paryżu

Aleksandra Błażowska i Kaja Skrzek zaprezentowały się z dobrej strony podczas mistrzostw Europy w Paryżu. Polski duet zdobył 260,67 punktów w finale. Pozwoliło to na zajęcie piątej lokaty w skokach synchronicznych z trampoliny 3-metrowej.

Najlepsze okazały się Włoszki Chiara Pellacani i Elisa Pizzini. Zwyciężczynie triumfowały z notą 308,07 punktu. Na podium stanęły także Ukrainki Diana Karnafel i Ksenia Boczek z wynikiem 278,40 punktu, oraz Niemki Lena Hentschel i Jette Mueller z rezultatem 274,59 punktu.

Mężczyźni na wieży 10-metrowej

W rywalizacji panów na wieży 10-metrowej wystartował Maciej Bujak. Polak odpadł na etapie eliminacji i zajął 14. miejsce. Był to jedyny polski akcent w tej konkurencji.

Konkurs wygrał startujący pod neutralną flagą Rosjanin Rusłan Ternowoj, uzyskując 524,20 punktu. Drugie i trzecie miejsce przypadło reprezentantom Niemiec. Jaden Shiloh Eikermann Gregorchuk zdobył 513,05 punktu, a Ole Roesler 480,75 punktu.