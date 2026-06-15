Black Eyed Peas w Warszawie - GODZINA. Kiedy otwarcie bramek? O której wystąpią 17.06.2026?

Black Eyed Peas na Warsaw Music Festival 2026

Black Eyed Peas wystąpią w Warszawie już w środę, 17 czerwca 2026. Publiczność usłyszy takie hity jak "I Gotta Feeling", "Just Can't Get Enough" czy "Pump It". Ich koncert odbędzie się na drugim największym stadionie w stolicy Polski. Mowa oczywiście o obiekcie należącym do Legii Warszawa. Black Eyed Peas nie będą jedynymi gwiazdami, które 17.06.2026 tam wystąpią, ponieważ zespół jest częścią wydarzenia Warsaw Music Festival 2026. Ich show odbędzie się jako ostatnie, ale wcześniej swoje utwory wykonają inni artyści. Z tego względu stadion zostanie otwarty stosunkowo wcześnie. O której godzinie będzie można wejść na obiekt? Jak wygląda pełny harmonogram koncertów na ten dzień?

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Black Eyed Peas w Polsce - GODZINA

Organizatorzy Warsaw Music Festival 2026 poinformowali już, o której godzinie 17 czerwca otworzą bramy stadionu Legii Warszawa. Fani zespołu Black Eyed Peas oraz innych artystów występujących tego dnia będą mogli wejść na teren areny już o godzinie 16:30. Amerykański zespół to główna gwiazda wieczoru i na ich show trzeba będzie poczekać najdłużej. Członkowie grupy Black Eyed Peas pojawią się na scenie o godzinie 21:45. Kto wystąpi wcześniej?

Warsaw Music Festival 2026 - HARMONOGRAM 17.06.2026

Pełny plan koncertów na ten dzień wygląda następująco:

16:30 – Open Doors

17:00 – Helena Ciuraba

17:20 – Cezary Machej & DJ Otek

17:45 – Kalwi & Remi

18:20 – Ronney

18:55 – Alien & Majtis

19:30 – Tribbs

20:10 – Kacperczyk

21:45 – Black Eyed Peas