AS Monaco usunięty z rozgrywek w sezonie 2026/27. Co dalej z francuskim mistrzem?

Zaległości finansowe pogrążają AS Monaco

Francuska Federacja Koszykówki w postępowaniu odwoławczym potwierdziła usunięcie aktualnego mistrza kraju AS Monaco z krajowych rozgrywek w sezonie 2026/27. Organ nadzorujący kwestie finansowe w zawodowej lidze koszykarzy (Pro A) wydał pierwotną decyzję 3 lipca. Problemem francuskiego klubu są zaległości finansowe szacowane na 24 miliony euro oraz niejasna sytuacja właścicielska.

Mistrz Francji nie składa broni. Klub poinformował w mediach społecznościowych, że rozważa złożenie odwołania do Narodowego Komitetu Olimpijskiego (CNOSF). Ostatnią możliwą ścieżką prawną będzie ewentualna skarga do sądu administracyjnego. Władze klubu szukają rozwiązań, by uratować zespół.

"Jesteśmy gotowi rozpatrzyć każdą nową propozycję, która pozwoliłaby zagwarantować sportową przyszłość klubu i jego elitarnej drużyny" - napisano w oświadczeniu rządu Księstwa dla agencji AFP.

Co z występami AS Monaco w europejskich pucharach?

Sytuacja wewnątrz klubu była napięta już w trakcie sezonu. Z powodu problemów finansowych koszykarze strajkowali i odchodzili z drużyny. W play-offach nie zagrał Amerykanin Mike James, który powrócił jedynie symbolicznie na ostatni mecz. Klub opuścił również grecki szkoleniowiec Vassilis Spanoulis.

Niepewny jest również los AS Monaco w rozgrywkach europejskich. Drużyna została zgłoszona i rozlosowana do grupy D Pucharu Europy koszykarzy, jednak obecna sytuacja stawia pod znakiem zapytania ich udział. W przeszłości w barwach AS Monaco grali Polacy: Aaron Cel (sezon 2015/16) oraz Jordan Loyd (lata 2022-2025). W 2025 roku klub dotarł do finału Euroligi, ulegając Fenerbahce Stambuł i zdobywając tytuł wicemistrza.