Mistrzostwa Europy w pływaniu. Rzeszutek siódmy w skokach z trampoliny

Siódme miejsce Polaka w finale

Andrzej Rzeszutek zajął siódme miejsce podczas finałowej rywalizacji w skokach z trampoliny 1-metrowej na mistrzostwach Europy w Paryżu. Polak poprawił swoją pozycję z eliminacji, w których sklasyfikowano go na ósmym miejscu. Warto przypomnieć, że dwa lata wcześniej to on triumfował w tej konkurencji, zdobywając tytuł mistrza Europy.

Drugi z reprezentantów Polski, Kacper Lesiak, nie zdołał awansować do finału. Uplasował się na 22. miejscu w rundzie eliminacyjnej i na tym zakończył swój udział w zawodach w tej specjalności.

Jak przebiegała walka o medale?

Tytuł mistrzowski sprzed dwóch lat obronił reprezentant Niemiec, Moritz Wesemann. Złoty medal zapewnił sobie dopiero w ostatniej, szóstej kolejce, po perfekcyjnym wykonaniu trudnego i wysoko punktowanego skoku. Jego finałowy występ przesądził o końcowym sukcesie.

Na podium obok Niemca stanęli dwaj Brytyjczycy. Srebrny medal wywalczył Jack Laugher, natomiast brązowy krążek przypadł Jordanowi Houldenowi. Pływacka część mistrzostw Europy w Paryżu rozpocznie się 10 sierpnia.