Ewa Farna dała koncert na stadionie! 20 tysięcy osób na jej show w Pradze

Ewa Farna wielką gwiazdą w Czechach

Ewa Farna to jedna z niewielu polskich gwiazd muzyki, które odniosły sukces poza granicami naszego kraju. Od początku kariery nagrywała zarówno utwory po polsku, jak i po czesku. Większość jej znanych utworów posiada dwie wersje językowe i osiągnęły sukces w Polsce i Czechach. Od kilku lat Ewa skupiła się na karierze u naszych sąsiadów. Podczas gdy w Polsce jej popularność już jest nieco mniejsza niż za czasów "Cicho" czy "Ewakuacji", dla czeskiej publiczności wciąż jest topową gwiazdą. Jej nowe kawałki podbijają listy przebojów, wygrywa najważniejsze czeskie nagrody, a fani walczą o bilety na jej koncerty. 13 czerwca 2026 udowodniła, że wciąż jest ogromną ikoną muzyki. Tego dnia zagrała największy koncert w dotychczasowej karierze.

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Ewa Farna dała koncert życia

Ewa Farna od kilku miesięcy przygotowywała się do najważniejszego występu w życiu. Za nami jej solowy koncert na stadionie Fortuna Arena w czeskiej Pradze. To drugi największy obiekt widowiskowo-sportowy w kraju. Mieści około 20 tysięcy widzów. Tyle osób było na koncercie polskiej-czeskiej gwiazdy. Artystka miała ogromną scenę z ekranami, której mogliby jej zazdrościć zagraniczni artyści. Jej show uświetniły efekty wizualne, pirotechnika i tłum tancerzy. Były momenty, kiedy Ewa wzruszała się przez fanów, którzy tłumnie śpiewali jej największe hity. Zdjęcia z tego wydarzenia można zobaczyć w galerii, którą zamieściliśmy w tym artykule.

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Ewa Farna - koncert w Polsce 2026

W tegoroczne lato Ewę Farnę będzie można zobaczyć także w Polsce. Oto daty i miejsca: