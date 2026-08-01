EWAKUACJA na Męskim Graniu we Wrocławiu! Organizatorzy zabrali głos w sprawie biletów - zaskakujący krok!

Po krótkiej przerwie tegoroczna odsłona Męskiego Grania wróciła na szlak i w pierwszy weekend sierpnia dotarła do Wrocławia. Pierwsze koncerty zaplanowane zostały na piątek 31 lipca, niestety jednak, nieoczekiwanie publiczności oraz organizatorom szyki popsuły warunki atmosferyczne. W pewnym momencie sytuacja zrobiła się na tyle poważna, że podjęto decyzję o ewakuacji! Co dokładnie stało się we Wrocławiu?

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Dlaczego doszło do ewakuacji na Męskim Graniu we Wrocławiu?

W mediach społecznościowych Męskiego Grania już po godzinie 22:00, czyli na około 30 minut przed zaplanowanym pokazem projektu "Męskie Granie Przedstawia: PRO8L3M gra Kazika" na Scenie Głównej i występie grupy Łąki Łan na Scenie Ż pojawił się komunikat o chwilowym przerwaniu koncertów, właśnie ze względu na warunki pogodowe, gdyż pojawiły się już wtedy pierwsze wyładowania atmosferyczne. Informowano o bacznym obserwowaniu sytuacji i pozostawaniu w kontakcie ze służbami oraz dodano: "o możliwości wznowienia koncertów będziemy informować Was na bieżąco na oficjalnych kanałach Męskiego Grania na Facebooku i Instagramie".

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Niestety, ostatecznie o godzinie 22:44 pojawił się komunikat o ewakuacji ze względu na ulewę oraz niekorzystne warunki i zakończeniu wydarzenia jeszcze przed tym, gdy wybrzmiały na nim ostatnie koncerty, właśnie w ramach "Męskie Granie Przestawia", co oznacza, że na Scenie Głównej ostatecznie nie pojawił się także zespół Kult ze swoim setem.

Decyzja ta spotkała się z dość skrajnymi reakcjami publiczności. W komentarzach pod postem o ewakuacji część chwali decyzję, doceniając troskę o publiczność. Nie brak też głosów, iż została ona podjęta zbyt pochopnie, a pogoda we Wrocławiu w miejscu koncertów nie była taka zła. Szczególną frustrację wyrażali fani i fanki Kultu, którzy na Męskie Granie przyjechali właśnie na koncert zespołu - w efekcie podczas ewakuacji można było usłyszeć tłum, śpiewający klasyki Kazika Staszewskiego i spółki.

Prognozy pogody na dziś wskazują, że we Wrocławiu można się spodziewać niewielkich, przelotnych opadów. Także i teraz należy śledzić media społecznościowe wydarzenia i stosować się do zaleceń organizatorów. W poniższym artykule znajdziesz rozpiskę koncertów, zaplanowanych na sobotę - w tym zamykający Scenę Główną występ Orkiestry Męskiego Grania.

EWAKUACJA UWAGA! ZE WZGLĘDU NA WARUNKI POGODOWE KONCERT ZOSTAŁ PRZERWANY.Prosimy o zachowanie spokoju, stosowanie się do poleceń służb oraz kierowanie się do najbliższych wyjść ewakuacyjnych.Prosimy o przekazanie tej informacji osobom znajdującym się w pobliżu. Bezpieczeństwo wszystkich osób przebywających na terenie koncertu jest dla nas najważniejsze - brzmiał komunikat organizatorów.

W sieci pojawiło się już oficjalne oświadczenie organizatorów, w którym pojawia się także wzmianka o "zasadach ewentualnej rekompensaty":

W ostatnich godzinach otrzymaliśmy wiele pytań dotyczących decyzji o ewakuacji piątkowych koncertów Męskiego Grania we Wrocławiu. Decyzję podjęliśmy po konsultacji ze służbami odpowiedzialnymi za zabezpieczenie wydarzenia. W bezpośrednim otoczeniu wydarzenia obserwowano intensywne wyładowania atmosferyczne. Burze rozwijają się bardzo dynamicznie i są trudne do przewidzenia, dlatego decyzje dotyczące bezpieczeństwa podejmowane są na podstawie rzeczywistej sytuacji, a nie wyłącznie prognoz. Wyładowania atmosferyczne należą do najpoważniejszych zagrożeń podczas wydarzeń plenerowych. W otoczeniu wysokich konstrukcji scenicznych, infrastruktury technicznej i tysięcy osób zgromadzonych na otwartej przestrzeni kontynuowanie koncertów byłoby nieodpowiedzialne. Wiemy, jak wiele emocji wiązało się z tym wieczorem i jak dużym rozczarowaniem była ta decyzja. Jednak bezpieczeństwo publiczności, artystów i całej obsługi zawsze pozostaje dla nas absolutnym priorytetem. Zasady ewentualnej rekompensaty będziemy analizować zgodnie z postanowieniami Regulaminu wydarzenia. Po zakończeniu tego procesu przekażemy uczestnikom szczegółowe informacje drogą mailową. Prosimy o śledzenie komunikatów organizatora. Dziękujemy za zrozumienie - brzmi komentarz organizatorów.

W kolejnym oświadczeniu organizatorzy już wprost wyszli naprzeciw wszystkim tych, którzy z racji piątkowej ewakuacji zaczęli domagać się zwrotu środków za zakupione bilety. Niezadowoleni mają kilka opcji do wyboru:

Posiadacze jednodniowych biletów na piątkowe koncerty Męskiego Grania we Wrocławiu mogą:

wziąć udział w dzisiejszych (sobotnich) koncertach we Wrocławiu (1 sierpnia),

wybrać udział w piątkowych koncertach w Krakowie (7 sierpnia) lub w Warszawie (21 sierpnia).

Posiadacze karnetów dwudniowych na koncerty we Wrocławiu mogą:

wziąć udział w piątkowych koncertach w Krakowie (7 sierpnia) lub w Warszawie (21 sierpnia).

Jak wskazano, bilety będą honorowane przy wejściu na teren wydarzenia – nie ma potrzeby ich wymiany ani podejmowania żadnych dodatkowych działań.

W tym roku Męskie Granie odwiedzi jeszcze:

Kraków: 7–8 sierpnia 2026 (Muzeum Lotnictwa Polskiego)

Warszawę: 21–22 sierpnia 2026 (Lotnisko Bemowo)

Wszystkie Orkiestry Męskiego Grania - czy pamiętasz ich skład? Sprawdź w quizie!