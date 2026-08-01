ME koszykarzy U-18. Polacy awansowali do elity, kto jeszcze zapewnił sobie bilet?

Zwycięstwo nad Belgią

Reprezentacja Polski koszykarzy do lat 18 pokonała Belgię 89:81 (20:25, 20:15, 28:21, 21:20) w półfinale Dywizji B mistrzostw Europy w chorwackiej Opatii. Sukces ten oznacza, że Polacy awansowali do elity ME 2027 (Dywizja A) w tej grupie wiekowej. Najlepszymi zawodnikami spotkania byli August Chałupa, zdobywca 24 punktów, oraz Hubert Świrydowicz, który zapisał na swoim koncie 18 punktów i 7 zbiórek.

Dzięki tej wygranej Polacy wracają do elity europejskiej koszykówki U-18 po trzech latach nieobecności. W ćwierćfinale drużyna trenera Mariusza Niedbalskiego wyeliminowała gospodarzy turnieju, pokonując Chorwację 68:66 po niezwykle wyrównanym meczu. Faza grupowa była dla polskiej kadry pasmem sukcesów, w której odnieśli pięć kolejnych zwycięstw nad Azerbejdżanem, Portugalią, Ukrainą, Czechami i Islandią.

Kto jeszcze awansował?

Oprócz Polaków, bezpośredni awans do Dywizji A wywalczyła reprezentacja Holandii, która w swoim półfinale pokonała Czechy 78:66. Ostatnie wolne miejsce premiowane awansem przypadnie zwycięzcy spotkania o trzecie miejsce, w którym Belgia zmierzy się z Czechami w niedzielę. Ten mecz rozstrzygnie, która z tych drużyn dołączy do Polski i Holandii w elicie.

Zwieńczeniem turnieju będzie niedzielny finał, w którym Polska zagra z Holandią. Obie drużyny mają już zagwarantowany awans do elity, ale stawką meczu będzie prestiżowe miano niepokonanej drużyny turnieju oraz tytuł mistrza Dywizji B mistrzostw Europy koszykarzy U-18.