WTA w Waszyngtonie. Kto zagra w finale?

Źródło PAP
Źródło PAP
Redakcja ESKA.pl
2026-08-02 0:14

W finale turnieju WTA 500 w Waszyngtonie zmierzą się najwyżej rozstawiona Amerykanka Jessica Pegula oraz Filipinka Alexandra Eala. Pegula w drodze do finału wyeliminowała m.in. Magdalenę Fręch.

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Autor: Redaktor internetowy/ Wygenerowane przez AI Ręka tenisisty trzymająca rakietę przed uderzeniem w żółtą piłkę na niebieskim korcie.

Droga do finału

W półfinałach turnieju tenisowego WTA 500 na twardych kortach w Waszyngtonie najwyżej rozstawiona Amerykanka Jessica Pegula zmierzyła się z Rosjanką Dianą Sznajder. Spotkanie zakończyło się zwycięstwem Peguli, która pokonała rywalkę wynikiem 7:5, 6:4.

Warto przypomnieć, że w drugiej rundzie turnieju Jessica Pegula wyeliminowała Polkę, Magdalenę Fręch. Awans do finału potwierdza wysoką formę amerykańskiej tenisistki na nawierzchni twardej.

Niespodzianka w drugim półfinale

Drugi półfinał dostarczył kibicom nie lada emocji. Filipinka Alexandra Eala zagrała z utytułowaną Japonką Naomi Osaką. Mimo teoretycznej przewagi doświadczenia przeciwniczki, to Eala okazała się lepsza na korcie.

Filipińska tenisistka pokonała Osakę w dwóch setach. Mecz zakończył się wynikiem 6:4, 6:2 dla Eali, co zapewniło jej miejsce w finałowym starciu prestiżowego turnieju w stolicy Stanów Zjednoczonych.