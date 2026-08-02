WTA w Waszyngtonie. Kto zagra w finale?

Droga do finału

W półfinałach turnieju tenisowego WTA 500 na twardych kortach w Waszyngtonie najwyżej rozstawiona Amerykanka Jessica Pegula zmierzyła się z Rosjanką Dianą Sznajder. Spotkanie zakończyło się zwycięstwem Peguli, która pokonała rywalkę wynikiem 7:5, 6:4.

Warto przypomnieć, że w drugiej rundzie turnieju Jessica Pegula wyeliminowała Polkę, Magdalenę Fręch. Awans do finału potwierdza wysoką formę amerykańskiej tenisistki na nawierzchni twardej.

Niespodzianka w drugim półfinale

Drugi półfinał dostarczył kibicom nie lada emocji. Filipinka Alexandra Eala zagrała z utytułowaną Japonką Naomi Osaką. Mimo teoretycznej przewagi doświadczenia przeciwniczki, to Eala okazała się lepsza na korcie.

Filipińska tenisistka pokonała Osakę w dwóch setach. Mecz zakończył się wynikiem 6:4, 6:2 dla Eali, co zapewniło jej miejsce w finałowym starciu prestiżowego turnieju w stolicy Stanów Zjednoczonych.