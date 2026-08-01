Mecz Lech Poznań z Wieczystą Kraków. Kto przetrwał mordercze warunki w hitowym starciu?

Ekstremalne warunki pogodowe utrudniały zaciętą rywalizację

Podopieczni Nielsa Frederiksena zdołali pokonać rywali 2:1 w spotkaniu drugiej kolejki rozgrywek o mistrzostwo Polski. Pojedynek odbył się na obiekcie w Krakowie, gdzie zawodnikom obu drużyn przyszło zmagać się z potężnym upałem. Duński szkoleniowiec zwrócił szczególną uwagę na ogromne wyczerpanie całego poznańskiego zespołu po końcowym gwizdku. Gracze odczuwali jeszcze trudy wcześniejszej, środowej rywalizacji z drużyną Aarhus, która trwała aż sto dwadzieścia minut. Dodatkowym utrudnieniem była dla nich długa podróż autokarowa na południe kraju.

Trudności fizyczne nie przeszkodziły jednak gościom w wywalczeniu niezwykle cennego kompletu punktów w krajowych rozgrywkach. Trener zwycięskiej ekipy stanowczo podkreślił, że powrót na właściwą ścieżkę był priorytetem w tych niesprzyjających okolicznościach. Niestety, już w dziesiątej minucie murawę musiał przedwcześnie opuścić Filip Jagiełło z powodu nieszczęśliwego urazu. Szkoleniowiec poinformował, że piłkarz uszkodził mięsień dwugłowy uda, co będzie skutkowało absencją trwającą od dwóch do nawet pięciu tygodni.

"- Ja pociłem się stojąc przy ławce, co dopiero czuli piłkarze. Dzisiaj w Krakowie było bardzo gorąco. My mieliśmy w nogach 120 minut gry w środę przeciwko Aarhus, a potem długą podróż autokarem do Krakowa. Pod tym kątem były to dla nas ekstremalne warunki. Dla nas najważniejsze było zwycięstwo, odbicie się po trudnym dla nas czasie i powrót na właściwe tory. Jestem usatysfakcjonowany" - stwierdził trener Lecha.

Dlaczego drużyna z Małopolski straciła punkty?

Z perspektywy gospodarzy wymagająca rywalizacja ostatecznie nie potoczyła się po ich sportowej myśli. Trener Kazimierz Moskal przyznał otwarcie, że w tym starciu triumfował zespół prezentujący wyższą jakość piłkarską. Według opiekuna krakowian jego zawodnicy grali zbyt nerwowo i mieli duże problemy z utrzymaniem posiadania piłki. Wynikające z tego niewymuszone straty bezpośrednio przełożyły się na utratę dwóch kluczowych goli, które definitywnie ułożyły przebieg całego spotkania.

Trudnej sytuacji krakowskich gospodarzy z pewnością nie ułatwiły nagłe problemy zdrowotne w szerokiej kadrze meczowej. Kazimierz Moskal przekazał dziennikarzom informacje o poważnym urazie kolana napastnika Stefana Feiertaga, który w najbliższym czasie będzie musiał przejść zabieg operacyjny. Ponadto z gry niespodziewanie wykluczony został obrońca Karol Fila, mający kłopoty ze stawem kolanowym. Chociaż defensor wyrażał chęć występu w tym pojedynku, narastający ból podczas przedmeczowej rozgrzewki zmusił sztab szkoleniowy do wycofania go z wyjściowego składu.