Będzie nowa sala koncertowa w Warszawie! Co ogłosił Rafał Trzaskowski?

W Polsce odbywa się naprawdę dużo koncertów. Największe gwiazdy odwiedzając nasz kraj dostają możliwość występowania na stadionach, w tym oczywiście na tym największym, czyli zlokalizowanym w Warszawie PGE Narodowym. W naszym kraju są także świetnie przystosowane do organizacji muzycznych wydarzeń areny, by wspomnieć chociażby te, zlokalizowane w Łodzi czy w Krakowie,

Do tego wszystkiego mamy także naprawdę sporo klubów, różnych obiektów czy przestrzeni na świeżym powietrzu, która służy, szczególnie w okresie letnim, koncertom. Okazuje się jednak, że obiektów i sal koncertowych nigdy dość.

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W Warszawie powstaje nowa sala koncertowa! Co już wiadomo?

Fani i fanki koncertów z pewnością bardzo dobrze pamiętają jeszcze jedno miejsce, które przez lata służyło koncertom - i w którym swoją pierwszą wizytę w Polsce zaliczyli np. The Rolling Stones. Mowa o niefunkcjonującej już od 2014 roku Sali Kongresowej.

Mówi się, że ta ma zostać ponownie otwarta za około dwa lata, tymczasem okazuje się, że w Stolicy otwarte zostanie zupełnie nowe miejsce, przeznaczone na wydarzenia muzyczne.

Jak ogłosił za pośrednictwem swoich mediów społecznościowych Rafał Trzaskowski, została podpisana umowa na budową największej tego typu sali koncertowej w Polsce. Mowa o miejscu, które stałoby się oficjalną siedzibą Sinfonia Varsovia. Budowa obiektu ma się rozpocząć na dniach i potrwać około 3,5 roku.

Zgodnie z planem, w obiekcie ma się znaleźć duża sala koncertowa, zaplanowana na około 1900 miejsc oraz mniejsza, sala kameralna, która pomieści około 400 osób. Do tego dostępne będą także sale prób oraz zaplecze artystyczne i techniczne.

To ważna inwestycja dla Warszawy. Ważna inwestycja dla warszawskiej i polskiej kultury. I ważna inwestycja dla prawobrzeżnej stolicy. To wielka sprawa, że ten projekt w końcu doczekuje się realizacji. A w czasie gdy będziemy oczekiwać na główną siedzibę - zapraszam do korzystania z I etapu inwestycji, który działa już od kilku tygodni przyciągając setki osób. Naprawdę warto! - napisał Rafał Trzaskowski.