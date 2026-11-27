Męskie Granie 2026 doczekało się wydawnictwa. Co znalazło się na dwóch krążkach?

Od 27 listopada w sprzedaży jest dwupłytowy album Męskie Granie 2026, będący muzyczną pamiątką z 17. edycji trasy. Wydawnictwo pozwala sympatykom letnich festiwali na nowo przeżyć emocje towarzyszące tegorocznym wydarzeniom.

Na obu krążkach zgromadzono materiał, który przyciąga słuchaczy na koncerty projektu, czyli sceniczną energię, wspólne występy artystów oraz nowe interpretacje znanych utworów. Płyty przypominają atmosferę występów, które minionego lata zawitały do sześciu polskich miast.

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Igor Herbut, Zalia i Vito Bambino na żywo. Koncertowa wersja „Nareszcie” w sieci

Równolegle z premierą wydawnictwa do internetu trafiło koncertowe nagranie singla „Nareszcie”, będącego jednym ze znaków rozpoznawczych tegorocznej odsłony trasy. Piosenka wykonywana przez Męskie Granie Orkiestra, którą tworzą Igor Herbut, Zalia i Vito Bambino, doczekała się tym samym wersji zarejestrowanej z udziałem publiczności.

Studyjny zapis hymnu Męskiego Grania 2026 zgromadził w serwisie YouTube ponad 27 milionów wyświetleń. Udostępnienie nagrania ze sceny pozwala odbiorcom raz jeszcze wrócić do chwili, która zapadła w pamięć uczestnikom koncertów.

Dorota Nowakowska-Postolko o tradycji Męskiego Grania. Płyty zatrzymują letnie wspomnienia

Wydawanie płyt podsumowujących poszczególne edycje na stałe wpisało się w historię projektu. Dorota Nowakowska-Postolko, senior brand managerka marki Żywiec, zwraca uwagę, że publikacja albumu pozwala zachować festiwalowe momenty na dłużej.

Męskie Granie to wyjątkowe wydarzenie – prawdziwe święto polskiej muzyki, które celebrujemy wspólnie już od 17 lat. Jedną z naszych tradycji stało się utrwalanie wakacyjnych muzycznych wspomnień i wydawanie ich jesienią w formie albumu. Dzięki temu możemy na chwilę wrócić do letniej atmosfery, ponownie przeżyć festiwalowe emocje i przedłużyć magię minionych wakacji – mówi Dorota Nowakowska-Postolko.

Przedstawicielka marki podkreśla również unikalny charakter zarejestrowanych na trasie występów. „Te płyty stanowią zapis fantastycznych muzycznych spotkań i utworów, które wybrzmiewają na żywo tylko raz, ale potem mogą zostać z nami na znacznie dłużej” – wyjaśnia.

Gdzie kupić album Męskie Granie 2026? Wkrótce wieści o kolejnej edycji

Wydawnictwo Męskie Granie 2026 można zamówić za pośrednictwem strony mystic.pl oraz kupić w wybranych sklepach muzycznych. Materiał z trasy udostępniono również na popularnych platformach streamingowych.

Na premierze albumu zapowiedzi organizatorów się nie kończą. Już w pierwszym tygodniu grudnia zostaną ujawnione pierwsze informacje o przyszłorocznej trasie koncertowej, co otworzy odliczanie do kolejnej letniej odsłony projektu.