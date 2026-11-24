Beata Kozidrak i KAMP! ogłaszają koncert w Warszawie na COS Torwar

Wspólne przedsięwzięcie Beaty Kozidrak i grupy tworzącej muzykę elektroniczną KAMP! wywołało już duże poruszenie na polskim rynku muzycznym. Teraz artyści znów łączą siły, aby zaprezentować widzom wyjątkowe widowisko pod szyldem BEATA X KAMP!, które nadaje solowym hitom wokalistki zupełnie nowy, taneczny wymiar. Muzycy oficjalnie przekazali, że ten wyjątkowy koncert w Warszawie odbędzie się 19 lutego 2027 roku w hali COS Torwar i będzie kolejnym wielkim powrotem tego projektu. Partnerem wydarzenia jest Radio ESKA2.

Przeboje w nowych aranżacjach

Publiczność zgromadzona na koncercie usłyszy przede wszystkim odmienione wersje doskonale znanych w całym kraju przebojów. Zespół KAMP! wykona na żywo elektroniczne aranżacje takich hitów jak „Bliżej”, „Upiłam się Tobą”, „Rzeka marzeń” oraz „Żal mi tamtych nocy i dni”, zaskakując fanów zupełnie nowym podejściem do tych utworów.

Odświeżone kompozycje charakteryzują się zmienionym tempem, znacznie cięższym brzmieniem oraz ogromnym ładunkiem tanecznej energii. Pomimo tych nowoczesnych zmian, autorzy przedsięwzięcia gwarantują, że nowe wersje utworów zachowają wszystkie emocje, które przed laty sprawiły, że słuchacze tak bardzo pokochali te piosenki.

Autor: NOTE THE NOTE/ Materiały prasowe

Projekt BEATA X KAMP! podbił wcześniej Łódź i Gdańsk

Zanim dojdzie do występu w stolicy, muzyczne przedsięwzięcie ma już na koncie spektakularne sukcesy, które potwierdziły jego ogromny potencjał. Pierwszy koncert odbył się 29 listopada 2025 roku na terenie łódzkiej Atlas Areny, gdzie artyści wystąpili pod szyldem House of Beata przed dziesięcioma tysiącami widzów. Wykorzystanie zaawansowanych multimediów, oświetlenia i rozbudowanej scenografii pozwoliło przekształcić wówczas ogromny obiekt w jedną wielką, taneczną imprezę domową.

Kolejne miesiące przyniosły następne koncerty pod zmienioną nazwą BEATA X KAMP!, w tym majowy występ na Juwenaliach w Łodzi w 2026 roku oraz sierpniowe otwarcie festiwalu Wisłoujście w Gdańsku. Każde z tych wydarzeń odkrywało inną twarz projektu i stanowiło dowód na to, że elektroniczne wersje przebojów Beaty Kozidrak świetnie trafiają do zróżnicowanych grup słuchaczy.

Współpraca przyciąga różne pokolenia słuchaczy

Ogromnym atutem tego muzycznego połączenia jest jego zdolność do jednoczenia słuchaczy w różnym wieku. Zestawienie kultowych piosenek Beaty Kozidrak z nowoczesną elektroniką serwowaną przez formację KAMP! sprawia, że pod sceną spotykają się zarówno wierni fani wokalistki, jak i młodzi miłośnicy brzmień klubowych.

Zbliżające się wydarzenie w Warszawie napisze kolejny rozdział tego muzycznego projektu. Uczestnicy widowiska otrzymają ogromny zastrzyk energii płynącej ze sceny, a wspólne śpiewanie znanych refrenów znów zjednoczy wszystkich słuchaczy zgromadzonych na jednym parkiecie.

QUIZ. Maryla Rodowicz czy Beata Kozidrak? Kto to śpiewa? Małgośka, Józek, Szklanka wody, Jarmarki Pytanie 1 z 20 "Małgośka" to kawałek, który śpiewa: Maryla Rodowicz Beata Kozidrak Następne pytanie