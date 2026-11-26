Tytuł trasy, "Tylko kochaj mnie", nawiązuje do jednego z jej najnowszych singli, który – jak zapowiada Zalia – otwiera kolejny rozdział w jej muzycznym pamiętniku. Artystka, znana z przekładania ulotnych chwil i niedokończonych rozmów na piosenki, zabierze publiczność w romantyczną bajkę, której kontynuacja zabrzmi na żywo. Utwory takie jak "Daj mi znak", wspólne z Kacperczykami "Kawa i papierosy" oraz tytułowe "Tylko kochaj mnie" to zaledwie przedsmak tego, co znajdzie się na nowej płycie.

Zalia ogłasza koncerty na 2027!

Koncerty odbędą się w dziewięciu miastach, a Zalia zaprezentuje nowy repertuar w towarzystwie powiększonego składu zespołu. Scenografia, jak zapewniają organizatorzy, przeniesie na scenę oniryczny i romantyczny klimat nadchodzącego krążka, tworząc spójną i magiczną całość z muzyką.

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Zalia ma za sobą świetny rok

Rok 2026 był dla Zalii czasem spektakularnych sukcesów. Jej poprzedni album, "Serce", nie tylko zapełnił sale podczas niemal wyprzedanej jesiennej trasy, ale także przyniósł artystce Fryderyka w kategorii Album Roku Pop. Drugą statuetkę Zalia odebrała za singiel "kyoto", stworzony we współpracy z Kubanem i Favstem, co potwierdza jej wszechstronność i umiejętność tworzenia hitów w różnych stylistykach. Lato ubiegłego roku to także obecność na scenie Męskiego Grania u boku takich ikon jak Igor Herbut i Vito Bambino, co umocniło jej pozycję wśród czołowych postaci polskiej sceny muzycznej.

Koncerty Zalii 2027 - data, miejsce, bilety

Fani Zalii mają również wyjątkową okazję na bliższe spotkanie z artystką. Na każdym koncercie w ramach trasy "Tylko kochaj mnie Tour 2027" odbędzie się specjalny meet & greet. Pakiet obejmuje nie tylko możliwość zdobycia autografu i osobistego spotkania, ale także wcześniejsze wejście na koncert oraz pamiątkowy upominek.

Bilety na wszystkie koncerty są już dostępne w sprzedaży na stronie www.eventim.pl.

Harmonogram "Tylko kochaj mnie Tour 2027":

11.03.2027 r. – Poznań, Tama

– Poznań, Tama 12.03.2027 r. – Łódź, Wytwórnia

– Łódź, Wytwórnia 18.03.2027 r. – Gdańsk, Stary Maneż

– Gdańsk, Stary Maneż 1.04.2027 r. – Kraków, Klub Studio

– Kraków, Klub Studio 2.04.2027 r. – Rzeszów, Pod Palmą

– Rzeszów, Pod Palmą 9.04.2027 r. – Katowice, P23

– Katowice, P23 10.04.2027 r. – Lublin, Studio im. Budki Suflera

– Lublin, Studio im. Budki Suflera 25.04.2027 r. – Wrocław, A2

– Wrocław, A2 28.04.2027 r. – Warszawa, Palladium